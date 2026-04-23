3 достойных украинских сериала с Александром Рудинским, который работает с Netflix

Сеть всколыхнула еще одна отличная новость для поклонников украинских актеров: Александр Рудинский снова снимется в международном проекте – на этот раз для Netflix. Это уже не первый сериал актера такого уровня.

В то же время в активе Рудинского есть немало достойных украинских лент, которые заслуживают внимания. В материале 24 Канала мы собрали подборку сериалов, демонстрирующих актера в совершенно разных амплуа.

Какие украинские сериалы с Александром Рудинским посмотреть?

"Тихая Нава"

Александр Рудинский сыграл одну из главных ролей в первом украинском true crime-сериале "Тихая Нава". Это детективный триллер, основанный на реальных событиях в Украине.

Сюжет разворачивается летом 2018 года. Адам вместе со своей невестой Инной приезжают на отдых в Тихую Наву, даже не подозревая, чем обернутся для них эти выходные. После ссоры девушка отправляется на поиски любимого и становится жертвой изнасилования. Когда пара обращается в полицию, правоохранители отказываются проводить полноценное расследование.

Герои сталкиваются с несправедливостью, фальсификациями, замалчиванием и равнодушием системы, а также с тем, что жертвы насилия часто вынуждены оставаться один на один со своими травмами.

Сериал насчитывает 8 эпизодов и вышел 15 января 2026 года. Сейчас его можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ, а также на Netflix, где он уже приобрел популярность среди украинских зрителей.

Этот проект стал по-настоящему переломным для украинского сериального производства, поэтому поклонникам жанра стоит обратить на него внимание.

"Возвращение"

Одним из самых новых проектов с участием Александра Рудинского является украинский сериал "Возвращение", в котором актер также исполнил одну из главных ролей. Лента рассказывает о возвращении ветеранов к гражданской жизни.

Премьера состоялась 22 февраля 2026 года.

Сюжет разворачивается вокруг ветерана Кречета, который вынужден заново учиться жить, преодолевая внутренние конфликты, травмы и вызовы мирной жизни.

"Первые ласточки"

"Первые ласточки" – украинский сериал, премьера которого состоялась в 2019 году. Он также стал важным этапом для украинского телевидения, ведь поднял темы, которые ранее редко освещались в кино.

Сюжет сосредотачивается на проблемах подростков: взрослении, половом развитии, буллинге, психологическом давлении и мыслях о смерти. Сериал насчитывает два сезона и 16 эпизодов.

В каких международных проектах снимался Рудинский?

Недавно стало известно, что Александр Рудинский сыграет в фильме от Netflix – актер снимется в киноадаптации аниме "Гандам" вместе с Сидни Суини и Джейсон Айзекс.

Впрочем, это не первый международный проект в его карьере. Рудинский также появлялся в масштабных зарубежных лентах "Камень, ножницы, бумага" і "Декамерон".

За первый из них актер получил ряд престижных кинонаград. Вероятно, украинские зрители еще не раз увидят Рудинского в проектах такого уровня.