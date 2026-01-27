4 украинских детективных сериала, которые захочется пересматривать не раз
- "Тихая Нава" – первый украинский true crime сериал о маньяке Юрии Кузьменко, который насиловал и убивал женщин в 2006-2009 годах.
- "Художник" – шпионско-детективный сериал о майоре, который рисует преступления, которые произойдут на следующий день.
Все чаще среди самых популярных сериалов на различных стриминговых платформах преобладают детективы. Среди украинских сериалов также есть немало интересных и качественных детективов, которые затягивают с первых минут.
Более того, некоторые из них хочется пересматривать снова и снова. Подборку таких лент приготовил 24 Канал.
Какие есть украинские детективные сериалы?
"Тихая Нава"
Этот новый детектив уже несколько недель активно обсуждают в соцсетях. Среди звездного актерского состава есть немало любимцев публики, в частности Александр Рудинский и Анастасия Пустовит. Это первый украинский сериал в стиле true crime, основанный на реальной истории Юрия Кузьменко, известного как Боярский маньяк, который в 2006-2009 годах насиловал и убивал женщин.
"Ключи от правды"
В центре сюжета – следователь Валерия, в жизни которой случается трагедия. Внезапно умирает брат девушки, а правду о его смерти она вынуждена искать самостоятельно. Для этого устраивается работать в отель, где находит новые подсказки преступлений, скрытые за стенами отеля. Интересна и любовная линия сериала.
"Парочка следователей"
Еще один сериал, в центре которого молодая энергичная следовательница София. Она возглавляет отдел особо опасных преступлений, однако из-за неуверенности и нехватки опыта делает много ошибок. Справиться со всем ей помогает строгий и молчаливый судмедэксперт Павел. Благодаря сотрудничеству им удается раскрывать сложные дела. Уже совсем скоро состоится премьера 2 сезона этой истории.
"Художник"
Новый шпионско-детективный сериал о майоре Дмитрии Скоруке, который находился в плену в то время, когда его считали погибшим. Он не помнит 2 года своей жизни, но обнаруживает странную способность: рисует те преступления, которые произойдут только на следующий день. Вместе с коллегами мужчина пытается распутать эти видения, чтобы разобраться в собственном прошлом и найти истину среди тайн и подозрений.
