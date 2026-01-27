Если вы уже посмотрели "Тихую Нава" и ищете другой интересный украинский сериал, то сохраняйте сегодняшнюю подборку от 24 Канала.

Украинские сериалы, которые посмотрите на одном дыхании

"Кофе с кардамоном"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.9/10

В центре сюжета – 20-летняя дочь священника Анна, которая живет у тети Стефании и ее жестокого мужа Павла в селе Жовква. Жизнь девушки меняется, когда в соседний дом приезжает польский шляхтич Адам. Мужчина значительно старше главной героини, однако Анна влюбляется в него.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пограничники"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.3/10

События сериала разворачиваются за полгода до начала полномасштабного вторжения. Это история о парнях и девушках, которые поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Наставником некоторых курсантов становится герой АТО Иван Криницкий, который придерживается собственной методики обучения, чтобы сделать из них боевых офицеров.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Перевозчица"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.1/10

В сериале рассказывается о психологе, блогере и соучредителе благотворительного фонда "Украинская семья", который помогает переселенцами с оккупированных территорий Украины. Лидия и ее муж Дмитрий выехали из Луганска в 2014 году.

После начала полномасштабного вторжения женщина решает вывозить людей. Также Лидия берется за расследование противоправной деятельности своего мужа, который может быть причастен к гибели ее сестры. Девушки не стало, когда оккупанты обстреляли автобус, который эвакуировал людей из Луганска.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала