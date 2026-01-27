Якщо ви вже подивились "Тиху Нава" і шукаєте інший цікавий український серіал, то зберігайте сьогоднішню добірку від 24 Каналу.

До речі Яка реальна історія про маніяка "Елвіса" з Боярки лежить в основі серіалу "Тиха Нава"

Українські серіали, які подивитесь на одному диханні

"Кава з кардамоном"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.9/10

У центрі сюжету – 20-річна донька священника Анна, яка живе у тітки Стефанії та її жорстокого чоловіка Павла у селі Жовква. Життя дівчини змінюється, коли в сусідній будинок приїжджає польський шляхтич Адам. Чоловік значно старший від головної героїні, проте Анна закохується у нього.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Прикордонники"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Події серіалу розгортаються за пів року до початку повномасштабного вторгнення. Це історія про хлопців і дівчат, які вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Наставником деяких курсантів стає герой АТО Іван Криницький, який дотримується власної методики навчання, щоб зробити з них бойових офіцерів.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перевізниця"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.1/10

У серіалі розповідається про психологиню, блогерку і співзасновницю благодійного фонду "Українська сім'я", який допомагає переселенцями з окупованих територій України. Лідія та її чоловік Дмитро виїхали з Луганська у 2014 році.

Після початку повномасштабного вторгнення жінка вирішує вивозити людей. Також Лідія береться за розслідування протиправної діяльності свого чоловіка, який може бути причетний до загибелі її сестри. Дівчини не стало, коли окупанти обстріляли автобус, який евакуйовував людей з Луганська.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу