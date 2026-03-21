3 популярных украинских сериала, которые ошибочно считали российскими

До начала российского полномасштабного вторжения многие украинские сериалы снимали на русском языке. Так, некоторые зрители думали, что они являются производством России.

После начала большой войны контент в Украине в основном создается на государственном языке.

Украинские сериалы, о которых думали, что они российские

"Клятва врача"

Главную роль в сериале сыграла украинская актриса Ксения Мишина, однако в нем снялись и россияне: Кирилл Рубцов и Валерий Николаев.

Это история о враче скорой помощи Тамаре Лавровой, которой изменяет муж. Алексей набрал кредитов и сбежал вместе с деньгами. Теперь квартира может оказаться в руках кредиторов, а женщина с дочерью – на улице. Криминальный авторитет предлагает Тамаре лечить его людей, чтобы отработать долг.

Мишина и Рубцов в сериале "Клятва врача" / Кадр из сериала

"Пес"

В 2015 году на телеканале ICTV состоялась премьера сериала "Пес". Главная роль досталась российскому актеру Никите Панфилову, который является фигурантом базы "Миротворец".

Недавно украинский актер Михаил Жонин, который снимался вместе с россиянином в сериале, рассказал, что Панфилов поддался российской пропаганде, хотя и прожил в Украине 7 лет.

Жонин и Панфилов в сериале "Пес" / Кадр из сериала

"Суррогатная мать"

Сериал "Суррогатная мать" транслировали как в Украине, так и в России. Его режиссером стал россиянин Олег Филипенко, а главные роли сыграли россияне Константин Самоуков и Анна Миклош и украинцы Алексей Нагрудный и Анна Саливанчук. Производством проекта занималась компания Star Media по заказу канала "Украина".

Анна Миклош в сериале "Суррогатная мать"

Какой украинский сериал завирусился в сети?

Кстати, в сети завирусился сериал "Обещание Богу", который вышел в 2024 году. Одну из главных ролей исполнил Юрий Фелипенко, который погиб на фронте 14 июня 2025 года.

Сюжет разворачивается вокруг телеведущей Стаси, которой любимый изменил с лучшей подругой. Женщина беременна и решает, что будущий отец не должен знать о ребенке.

Через некоторое время Стася выходит замуж, однако вынуждена встретиться со своим прошлым. У сына главной героини обнаруживают страшную болезнь, поэтому нужен донор, но ни отец, ни мать не подходят.

Спасти жизнь мальчика может пуповинная кровь родного брата или сестры, поэтому его родителям нужно родить еще одного ребенка.