Для этого стоит всего лишь выбрать легкий украинский сериал для просмотра и приготовить попкорн, чтобы ваш киновечер стал еще ярче. В материале 24 Канала вы можете выбрать ленту именно для своего настроения.

Какие украинские сериалы помогут расслабиться вечером?

"Мистер и миссис Малышки"

Если вы хотите расслабиться вечером, можете выбрать для просмотра украинский сериал "Мистер и миссис Малышки".

Премьера ленты состоялась в 2024 году. Сериал сочетает жанры криминала и детектива, но каждый эпизод настолько увлекательный, что невозможно оторваться.

"Мистер и миссис Малышки": смотрите онлайн сериал

Сюжет разворачивается вокруг Александра и Марии – супругов, которые выглядят любящими, пока не переступают порог собственного дома. Александр – следователь, а Мария – адвокат. И когда дело доходит до расследования, они превращаются в невероятных соперников: пока Александр обвиняет преступника, Мария становится на его защиту.

"Молодая"

Украинский сериал "Молодая" – это легкая история о жизни 40-летней Ольги. Ее жизнь была стабильной и беспроблемной, пока муж не ушел от нее к молодой любовнице – оставив ее еще и в долгах.

"Молодая": смотрите онлайн трейлер сериала

Теперь Ольга вынуждена кардинально изменить свою жизнь, чтобы выжить. Перемены начинаются со случайной встречи с 26-летним парнем по имени Дима, который ошибочно считает ее своей ровесницей.

"Участковый с ДВРЗ"

"Участковый с ДВРЗ" – украинский детективный сериал, премьера которого состоялась в 2020 году. Сериал уже насчитывает четыре сезона и получил любовь зрителей. Лента сочетает юмор, иронию и детектив.

"Участковый с ДВРЗ": смотрите онлайн сериал

Главную роль сыграл украинский актер Вячеслав Довженко.