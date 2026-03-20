Для цього варто всього лише обрати легкий український серіал для перегляду та приготувати попкорн, щоб ваш кіновечір став ще яскравішим. У матеріалі 24 Каналу ви можете обрати стрічку саме для свого настрою.

Дивіться також У світ виходить продовження шикарного українського серіалу, який обожнюють глядачі

Які українські серіали допоможуть розслабитись ввечері?

"Містер і місіс Малишки"

Якщо ви хочете розслабитися ввечері, можете обрати для перегляду український серіал "Містер і місіс Малишки".

Прем'єра стрічки відбулася у 2024 році. Серіал поєднує жанри криміналу та детективу, але кожен епізод настільки захопливий, що неможливо відірватися.

Сюжет розгортається навколо Олександра та Марії – подружжя, яке виглядає люблячим, поки не переступає поріг власної оселі. Олександр – слідчий, а Марія – адвокатка. І коли справа доходить до розслідування, вони перетворюються на неймовірних суперників: поки Олександр обвинувачує злочинця, Марія стає на його захист.

"Молода"

Український серіал "Молода" – це легка історія про життя 40-річної Ольги. Її життя було стабільним та безпроблемним, поки чоловік не пішов від неї до молодої коханки – залишивши її ще й у боргах.

Тепер Ольга змушена кардинально змінити своє життя, щоб вижити. Зміни починаються з випадкової зустрічі з 26-річним хлопцем на ім'я Діма, який помилково вважає її своєю ровесницею.

"Дільничний з ДВРЗ"

"Дільничість ДВРЗ" – український детективний серіал, прем'єра якого відбулася у 2020 році. Серіал уже налічує чотири сезони і здобув любов глядачів. Стрічка поєднує гумор, іронію та детектив.

Головну роль зіграв український актор В'ячеслав Довженко.