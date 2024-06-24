3 лучших украинских сериала, которые сняли во время войны

Несмотря на войну в Украине, наш кинематограф продолжает активно развиваться. Если вы хотите окунуться в мир украинского кино, наша новая подборка сериалов вам в этом поможет.

Мы подготовили список лучших украинских сериалов, созданных во время войны, которые стоит пересмотреть. В материале Кино 24 выбирайте ленту и устройте себе настоящий вечер релакса с друзьями.

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"Женский врач. Новая жизнь"

Это чрезвычайная украинская мелодрама о медицинских работниках, чьи события разворачиваются после начала полномасштабного российского вторжения. Сюжет разворачивается в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных женщин с патологиями и осложнениями со всей Украины.

На фоне тяжелых операций, которые осуществляют врачи, мы можем наблюдать за личной жизнью акушеров. В кадре любовь, разлука, радость, боль и много других эмоций.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Одна семья"

Эта удивительная история рассказывает о любви, которая сталкивается со сложными испытаниями: изменой, войной и враждой между близкими людьми.

Оксана и Максим, молодые люди, которые родились в семьях, что уже несколько поколений находятся в ожесточенной вражде из-за земли. Их история отмечена уже со времен советского террора, когда их предки стали жертвами репрессий и насильственной коллективизации. Противостояние между семьями стало настолько глубоким, что вражда перешла по наследству каждому последующему поколению.

Оксана и Максим выросли, зная о нелюбви между их семьями. Однако их настоящая любовь друг к другу вызывает споры многолетней ненависти. Они столкнутся со сложными вопросами: сможет ли их любовь преодолеть прошлое? Выдержат ли они тайны, которые скрывают их семьи? Смогут ли они пройти испытания настоящего, в частности войны и предательства?

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда"

Первый украинский военно-драматический сериал, снят во время полномасштабного российского вторжения в Украину, был создан режиссером Денисом Тарасовым. Премьера сериала состоялась 24 февраля 2023 года на телеканале 2+2, накануне годовщины вторжения.

В центре сюжета – реальные события, произошедшие в городе Харькове, в частности история работницы экстренной медицинской помощи Анны Андрющенко. Главными героями сериала стали работники скорой помощи, которые в феврале-марте 2022 года, несмотря на опасность и обстрелы, решили остаться в городе, чтобы спасать людей.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Хватит терять времени, выбирайте ленту, готовьте попкорн и приглашайте друзей на вечер просмотра украинского сериала.