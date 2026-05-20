4 популярных украинских сериала, которые вышли 20 лет назад

Многие культовые украинские сериалы уже пересекли рубеж в 20 лет с даты премьеры. Они навсегда вошли в историю кинематографа, однако сегодня остались в забвении.

24 Канал подготовил подборку тех сериалов, которые стоит восстановить в своей памяти или посмотреть впервые, если не сделали этого раньше.

Также смотрите 3 новых украинских сериала, которые можно посмотреть за ночь

"Роксолана", 1997 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Количество серий: 50

Историческая драма рассказывает о судьбе украинской девушки Насти Лисовской (дочери священника из города Рогатин на Ивано-Франковщине). Во время одного из нападений крымских татар ее похищают и продают на невольничьем рынке в Стамбуле.

Она попадает в гарем султана Сулеймана Великолепного, где впоследствии станет женой самого могущественного правителя Османской империи.

"Роксолана" 1 серия: смотрите сериал онлайн

"Леся + Рома", 2005 – 2008

Рейтинг IMDb: 7,6

Количество серий: 136

Культовый украинский комедийный сериал, который рассказывает о супругах, что ежедневно сталкивается с различными жизненными ситуациями и испытаниями. Легкий юмор и непринужденная атмосфера сделали этот проект очень популярным среди украинских зрителей.

Сериал "Леся+Рома" / Постер сериала

"Царевна", 1993 – 1994

Рейтинг IMDb: –

Количество серий: 20

Это первая масштабная украинская телемелодрама, снятая по мотивам одноименной повести Ольги Кобылянской.

События разворачиваются на Буковине в начале XX века. Главная героиня, молодая девушка-сирота, после смерти родителей вынуждена переехать жить к семье своего дяди. В новой семье ее унижают, не дают права на собственное мнение и личную жизнь.

"Царевна": смотрите онлайн 1 серию

"Преступление со многими неизвестными", 1993

Рейтинг IMDb: –

Количество серий: 7

Это украинский детективный мини-сериал, в основу которого взяли одноименную повесть и реальные хроники, которые Иван Франко писал для львовской газеты в 1980-х годах.

Действие сюжета разворачивается во Львове в конце XIX века. В богатой усадьбе графини Анели Торской происходит серия таинственных и жутких преступлений. Фильм построен как классическое расследование с многочисленными флешбеками, раскрывающими темные тайны, страсти и скрытые мотивы каждого из подозреваемых.

"Преступление со многими неизвестными": смотрите онлайн 1 серию

Какому украинскому фильму уже 65 лет?

Комедийный фильм "За двумя зайцами" вышел в 1961 году. За основу была взята одноименная пьеса Михаила Старицкого.

События происходят в старом Киеве. Главный герой – цирюльник Свирид Голохвастов, решает жениться на богатой Проне Прокоповне – дочери зажиточных мещан. Проня мечтает о "барской" жизни и пытается выглядеть очень изысканно, хотя это часто выглядит смешно.