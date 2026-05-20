4 популярных украинских сериала, которые вышли 20 лет назад
Многие культовые украинские сериалы уже пересекли рубеж в 20 лет с даты премьеры. Они навсегда вошли в историю кинематографа, однако сегодня остались в забвении.
24 Канал подготовил подборку тех сериалов, которые стоит восстановить в своей памяти или посмотреть впервые, если не сделали этого раньше.
"Роксолана", 1997 – 2003
Рейтинг IMDb: 7,2
Количество серий: 50
Историческая драма рассказывает о судьбе украинской девушки Насти Лисовской (дочери священника из города Рогатин на Ивано-Франковщине). Во время одного из нападений крымских татар ее похищают и продают на невольничьем рынке в Стамбуле.
Она попадает в гарем султана Сулеймана Великолепного, где впоследствии станет женой самого могущественного правителя Османской империи.
"Леся + Рома", 2005 – 2008
Рейтинг IMDb: 7,6
Количество серий: 136
Культовый украинский комедийный сериал, который рассказывает о супругах, что ежедневно сталкивается с различными жизненными ситуациями и испытаниями. Легкий юмор и непринужденная атмосфера сделали этот проект очень популярным среди украинских зрителей.
"Царевна", 1993 – 1994
Рейтинг IMDb: –
Количество серий: 20
Это первая масштабная украинская телемелодрама, снятая по мотивам одноименной повести Ольги Кобылянской.
События разворачиваются на Буковине в начале XX века. Главная героиня, молодая девушка-сирота, после смерти родителей вынуждена переехать жить к семье своего дяди. В новой семье ее унижают, не дают права на собственное мнение и личную жизнь.
"Преступление со многими неизвестными", 1993
Рейтинг IMDb: –
Количество серий: 7
Это украинский детективный мини-сериал, в основу которого взяли одноименную повесть и реальные хроники, которые Иван Франко писал для львовской газеты в 1980-х годах.
Действие сюжета разворачивается во Львове в конце XIX века. В богатой усадьбе графини Анели Торской происходит серия таинственных и жутких преступлений. Фильм построен как классическое расследование с многочисленными флешбеками, раскрывающими темные тайны, страсти и скрытые мотивы каждого из подозреваемых.
