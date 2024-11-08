Не только "Врач по призванию": 3 украинских сериала о медиках, которые стоит посмотреть

Драматический сериал "Врач по призванию" сразу заполонил сердца украинцев. История медицинских работников, которые, несмотря на все вызовы, продолжают спасать людей, не может оставить равнодушным.

Об этом сообщает 24 канал. После успеха "Врача по призванию" украинцы стали все больше интересоваться лентами о медиках. Поэтому наша редакция подготовила подборку увлекательных сериалов о врачах.

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"Женский врач. Новая жизнь"

Сюжет сериала разворачивается после начала полномасштабного вторжения в Киевском научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей страны. Туда на работу устраивается главный герой, Михаил Гончар – талантливый акушер-гинеколог, который переехал в столицу из Северодонецка. Мужчина потерял свой дом и получил ранения в результате российского обстрела, поэтому был вынужден начать новую жизнь с дочерью в Киеве. Михаил сразу окажется перед трудностями на работе и будет втянут в интриги, которые царят в медучреждении.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Дежурный врач"

В центре сюжета – четыре врача, которые ежедневно спасают жизни своих пациентов. В госпиталь попадает все больше людей, которые нуждаются в помощи. В каждой серии специалисты сталкиваются с разнообразными случаями – от обычных травм и несчастных случаев до редких болезней и критических состояний. Иногда врачи становятся свидетелями личных драм своих пациентов и даже могут приобщиться к решению их проблем. Каждый из медиков сталкивается с новыми вызовами и принимает важные решения, от которых будет зависеть судьба пациентов. Прототипами главных героев стали реальные столичные врачи.

"Дежурный врач": смотрите трейлер онлайн

"Госпиталь"

Во время полномасштабного вторжения в городке, который расположен на границе с Польшей, начал работу полевой госпиталь. Здесь работают вместе украинские врачи, добровольцы и специалисты из Израиля, Польши и США. Они отказались от своей спокойной и комфортной жизни, чтобы помогать и спасать пострадавших от войны. Пациенты госпиталя – военные и гражданские, у каждого из которых собственная история, часто основанная на реальных событиях. В этом заведении рождаются жизни и строятся отношения, несмотря на страшные события, которые происходят вокруг.

"Госпиталь": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты станут идеальным вариантом проведения вечера или выходных. Выбирайте сериал из перечня, смотрите и поддерживайте украинское.