Они спасают жизни: украинские сериалы о медиках, которые вышли во время войны

Полномасштабное вторжение России в Украину изменило навсегда жизнь миллионов украинцев. Истории пациентов и личные жизненные перипетии, которые приходится проходить врачам во время войны, легли в основу новых медицинских сериалов украинского производства.

Во время войны украинский кинематограф представил зрителям несколько сериальных новинок о врачах, спасающих людей. Редакция Кино 24 собрала новые украинские сериалы о медиках, где борются за самое важное – за жизнь.

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"Госпиталь", 2023

Эта киноработа рассказывает историю полевого больничного учреждения, возникшего в трудное для нашего государства время.

По сюжету, в городке, расположенном на границе с Польшей, во время полномасштабного вторжения России в Украину развернул работу полевой госпиталь. Здесь каждый день становится испытанием, а надежда – ценным активом.

В штате совместно работают не только украинские врачи, но и добровольцы и высококвалифицированные специалисты из разных стран, таких как Израиль, Польша и США.

Вместо своей спокойной жизни, они выбрали помощь и спасение тех, кто пострадал от военных действий, что совершила Россия. Каждый день в госпитале – это сложные кейсы и надежда на лучшее. Пациентами госпиталя являются как храбрые защитники украинской земли, так и гражданские. У каждого из них собственная история, нередко основанная на реальных событиях.

Среди звуков войны, госпиталь становится местом, где рождаются новые жизни, а также местом, где в мучительных и сложных обстоятельствах может зародиться даже любовь.

"Госпиталь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Женский доктор. Новая жизнь", 2023

События сериала происходят через некоторое время после того, как Россия вторглась на территорию Украины. В частности, история разворачивается в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины.

В этот центр приходит устраиваться на работу главный герой – талантливый акушер-гинеколог Михаил Гончар. Мужчина был вынужден переехать в Киев из Северодонецка.

То медучреждение, где Михаил раньше работал и возглавлял родильное отделение, было разрушено в результате российского обстрела, как и его дом. После того, как мужчина получил ранения, он начинает новую жизнь в Киеве вместе с дочерью, которую воспитывает один.

Придя устраиваться на работу, сначала один из его коллег не хотел, чтобы Гончар был в их штате, и все же впоследствии решение приняли в пользу Михаила. Так, устроившись на новую работу, он невольно переходит дорогу этому амбициозному заместителю заведующего и оказывается втянутым в интриги.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда", 2023

Еще одной сериальной новинкой, которой одарил украинских зрителей наш кинематограф, стал новый военно-драматический сериал.

Эта 4-серийная военная драма о медиках экстренной помощи, которые во время полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину проявили смелость, отчаянность и преданность своей профессии, спасая человеческие жизни.

По сюжету, главные герои ленты – работники скорой помощи в Харькове, которые в период февраля – марта 2022 спасали гражданских и военных своего города, находясь под постоянными обстрелами и бомбежками.

Парень молодой фельдшерки Надежды уговаривает ее уехать в более безопасное место. Однако она несмотря на реальную опасность и уговоры любимого решает остаться в окруженном оккупантами Харькове, не понимая, что ждет ее в ближайшее время – бессонные ночи на службе, болезненные потери, ежедневный риск ради спасения других и встреча с врагом лицом к лицу.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Новые украинские медицинские сериалы рассказывают о героизме и умении работать в экстремальных условиях, о преодолении испытаний, с которыми сталкиваются врачи, спасая жизни. Выбирайте сериал, который вам больше всего пришелся по душе, и присоединяйтесь к просмотру.