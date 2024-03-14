Під час війни український кінематограф презентував глядачам декілька серіальних новинок про лікарів, що рятують людей. Редакція Кіно 24 зібрала нові українські серіали про медиків, де борються за найважливіше – за життя.

Дивіться також Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

"Шпиталь", 2023

Ця кіноробота переповідає історію польового лікарняного закладу, що виник у важкий для нашої держави час.

За сюжетом, у містечку, що розташоване на кордоні з Польщею, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну розгорнув роботу польовий шпиталь. Тут кожен день стає випробуванням, а надія – найціннішим активом.

В штаті спільно працюють не лише українські лікарі, а й добровольці та висококваліфіковані спеціалісти з різних країн, таких як Ізраїль, Польща та США.

Натомість своєму спокійному життю, вони обрали допомогу та порятунок тих, хто постраждав від військових дій, що вчинила Росія. Кожен день у шпиталі – це складні кейси та надія на краще. Пацієнтами шпиталю є як хоробрі захисники української землі, так і цивільні. У кожного з них власна історія, нерідко заснована на реальних подіях.

Серед звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя, а також місцем, де у болісних та складних обставинах може зародитися навіть кохання.

"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жіночий лікар. Нове життя", 2023

Події серіалу відбуваються через певний час після того, як Росія вторглася на територію України. Зокрема, історія розгортається у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України.

До цього центру приходить влаштовуватися на роботу головний герой – талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар. Чоловік був змушений переїхати до Києва із Сєвєродонецька.

Той медзаклад, де Михайло раніше працював та очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і його дім. Після того, як чоловік отримав поранення, він починає нове життя у Києві разом із донькою, яку виховує один.

Прийшовши влаштовуватися на роботу, спершу один з його колег не хотів, аби Гончар був у їхньому штаті, та все ж згодом рішення прийняли на користь Михайла. Так, влаштувавшись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу цьому амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія", 2023

Ще однією серіальною новинкою, якою обдарував українських глядачів наш кінематограф, став новий воєнно-драматичний серіал.

Ця 4-серійна воєнна драма про медиків екстреної допомоги, які під час повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну проявили сміливість, відчайдушність та відданість своїй професії, рятуючи людські життя.

За сюжетом, головні герої стрічки – працівники швидкої допомоги у Харкові, які в період лютого – березня 2022 року рятували цивільних і військових свого міста, перебуваючи під постійними обстрілами та бомбардуваннями.

Хлопець молодої фельдшерки Надії вмовляє її виїхати в більш безпечне місце. Однак вона попри реальну небезпеку й вмовляння коханого вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові, не розуміючи, що чекає на неї у найближчий час – безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч-на-віч.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Нові українські медичні серіали розповідають про героїзм і вміння працювати в екстремальних умовах, про подолання випробувань, з якими стикаються лікарі, рятуючи життя. Обирайте серіал, який вам найбільше припав до душі, та долучайтеся до перегляду.