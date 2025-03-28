Это не первая лента, в которых Сергей влюбил в себя украинских зрителей. В материале Кино 24 мы собрали сериалы со Стрельниковым, в которых он также сыграл роли.

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"Хрустальные источники"

Эта история развивается в большом и заброшенном доме на берегу живописного озера "Кришталеві джерела", который должен достаться будущему опекуну 10-летней Нели. Девочка недавно потеряла обоих родителей. И внезапно оказывается, что на дом, как и на девочку, есть сразу двое претендентов – дядя Нели Михаил Столяр и Лиза, на которую внезапно свалилось немало испытаний. Борьба обоих за племянницу сводит их под одной крышей.

"Хрустальные источники": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, если вы любите украинские ленты, то недавно в сети завирусился новый украинский сериал с острым сюжетом.

"Врач по призванию"

В центре сюжета Марина, которая собирается принять предложение работы в Польше и перевезти туда семью, которая разваливается, чтобы наконец начать жизнь семьи с чистого листа. Однако, уже на следующее утро она просыпается от взрывов и решает остаться в родной больнице, которая переходит в режим работы 24/7 и становится крепостью для многих маленьких и взрослых пациентов. Марина предстанет не только перед трудностями с пациентами, а и с проблемами в личной жизни.

"Врач по призванию": смотрите онлайн трейлер сериала

"Штурм"

События сериала происходят до 24 февраля 2022 года. Главный герой Сенсей – руководитель нового спецподразделения СБУ "Штурм" – оперативно-следственного отряда быстрого реагирования, противодействующего преступлениям против нацбезопасности Украины.

"Штурм": смотрите онлайн трейлер сериала

Команду сформировали из молодых бойцов, специалистов широкого профиля, которые ко всему еще и имеют боевой фронтовой опыт: специалист по рукопашному бою и тайному проникновению Макс, универсальный солдат и снайпер Донатас, специалист по взрывчатым веществам Иванка, судебно-медицинский эксперт и парамедик Галина, технический специалист по кибербезопасности Дум.

Вместе они будут разоблачать сложные операции опасных террористов, и даже преступников мирового масштаба.