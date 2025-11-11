"Пограничники" и не только: 5 украинских сериалов для осеннего вечера
- Статья описывает 5 украинских сериалов, которые подходят для просмотра осенью.
- Среди них "Пограничники", "Кофе с кардамоном", "Обратное направление", "Любовь и пламя" и "Ключи от правды".
Уверены, что среди наших читателей есть те, кто любит проводит осенние вечера за просмотром сериалов. Это именно то, что нужно после тяжелого рабочего дня, когда хочется перестать думать о делах и расслабиться.
24 Канал расскажет о 5 крутых украинских сериалов, которые подойдут для уютного осеннего вечера. В списке есть и "Пограничники" – история, которая полюбилась многим украинцам.
"Пограничники"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 48
События первого сезона происходят за полгода до начала полномасштабного вторжения. Это история о курсантах, которые поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Их наставником становится Иван Криницкий – герой АТО, у которого свои методы обучения.
Премьера второго сезона "Пограничников" состоится уже скоро – 17 ноября. Летом 2022 года курсанты возвращаются с фронта в академию, чтобы завершить обучение. Толик, Андрей и Дарья уже на втором курсе. Более того, у них новый преподаватель. А вот Криницкий теперь занимается первым курсом.
"Пограничники": смотрите онлайн анонс сериала
"Кофе с кардамоном"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 18
20-летняя Анна – дочь священника, которая живет в селе Жовква вместе с тетей Стефанией. Как-то в соседнее имение приезжает польский шляхтич Адам. Мужчина старше девушки, однако между ними возникает страсть.
Второй сезон "Кофе с кардамоном" выйдет 1 декабря. Анна пережила немало трудностей в жизни. Она заботится о детях и имении, а также пытается преодолеть финансовые трудности и не потерять дом. К тому же главная героиня должна сделать выбор между промышленником Стефаном Терлецким и министром финансов Павелом Крушевским.
"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала
"Обратное направление"
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
Дарья потеряла родителей и теперь проходит жизненные испытания. Тетя Екатерина, которая должна была бы поддерживать девушку, унижает ее. Вдруг главная героиня встречает владельца транспортной компании Романа, и ее жизнь меняется.
Дарья и Роман вынуждены пожениться, однако они не любят друг друга, а ненавидят. Возникнут ли между ними настоящие чувства?
"Обратное направление": смотрите онлайн анонс сериала
"Любовь и пламя"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
Это сериал о работе украинских спасателей во время войны. Брат и коллеги сотрудника ГСЧС Тараса Сахно погибли в результате российского обстрела. Главный герой переживает страшную боль и стремится отомстить. Но неожиданно в это время он влюбляется, чувства становятся светом среди тьмы.
"Любовь и пламя": смотрите онлайн анонс сериала
"Ключи от правды"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
В центре сюжета – следователь Валерия. Она вынуждена уволиться со службы, чтобы самостоятельно расследовать смерть своего брата. Все следы ведут женщину в престижный отель, поэтому она устраивается туда на работу. Главная героиня находит здесь немало тайн, она будет иметь дело с ложью, заговорами и преступлениями.
"Ключи от правды": смотрите онлайн анонс сериала