"Прикордонники" та не тільки: 5 українських серіалів для осіннього вечора

Упевнені, що серед наших читачів є ті, хто любить проводить осінні вечори за переглядом серіалів. Це саме те, що потрібно після важкого робочого дня, коли хочеться перестати думати про справи й розслабитися.

24 Канал розповість про 5 крутих українських серіалів, які підійдуть для затишного осіннього вечора. У списку є й "Прикордонники" – історія, яка полюбилась багатьом українцям.

"Прикордонники"

Рейтинг IMDb : 6.7/10

: 6.7/10 Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 48

Події першого сезону відбуваються за пів року до початку повномасштабного вторгнення. Це історія про курсантів, які вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Їхнім наставником стає Іван Криницький – герой АТО, в якого свої методи навчання.

Прем'єра другого сезону "Прикордонників" відбудеться вже незабаром – 17 листопада. Влітку 2022 року курсанти повертаються з фронту до академії, щоб завершити навчання. Толік, Андрій і Дарина вже на другому курсі. Ба більше, у них новий викладач. А от Криницький тепер опікується першим курсом.

"Прикордонники": дивіться онлайн анонс серіалу

"Кава з кардамоном"

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 18

20-річна Анна – донька священника, яка живе у селі Жовква разом із тіткою Стефанією. Якось у сусідній маєток приїжджає польський шляхтич Адам. Чоловік старший за дівчину, однак між ними виникає пристрасть.

Другий сезон "Кави з кардамоном" вийде 1 грудня. Анна пережила чимало труднощів у житті. Вона піклується про дітей і маєток, а також намагається подолати фінансові труднощі й не втратити дім. До того ж головна героїня має зробити вибір між промисловцем Стефаном Терлецьким та міністром фінансів Павелом Крушевським.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зворотний напрямок"

Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Дарина втратила батьків і тепер проходить життєві випробування. Тітка Катерина, яка мала б підтримувати дівчину, принижує її. Раптом головна героїня зустрічає власника транспортної компанії Романа, і її життя змінюється.

Дарина та Роман змушені одружитися, однак вони не кохають одне одного, а ненавидять. Чи виникнуть між ними справжні почуття?

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн анонс серіалу

"Кохання та полум'я"

Рейтинг IMDb : 6.8/10

: 6.8/10 Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Це серіал про роботу українських рятувальників під час війни. Брат та колеги співробітника ДСНС Тараса Сахна загинули внаслідок російського обстрілу. Головний герой переживає страшний біль і прагне помститися. Та несподівано у цей час він закохується, почуття стають світлом серед темряви.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн анонс серіалу

"Ключі від правди"

Рейтинг IMDb : 6.7/10

: 6.7/10 Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 24

У центрі сюжету – слідча Валерія. Вона змушена звільнитися зі служби, щоб самостійно розслідувати смерть свого брата. Усі сліди ведуть жінку до престижного готелю, тож вона влаштовується туди на роботу. Головна героїня знаходить тут чимало таємниць, вона матиме справу з брехнею, змовами та злочинами.

"Ключі від правди": дивіться онлайн анонс серіалу