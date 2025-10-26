"Женский врач" и не только: 4 украинских медицинских сериала, которые захватывают из первой серии

Ежедневно украинские врачи спасают жизни людей: на фронте и в тылу. Они жертвуют своим здоровьем, личной жизнью, отдыхом, чтобы оказать помощь другим. Нашими медиками восхищаются во всем мире.

В последние годы вышло много украинских сериалов о врачах. Они стали очень популярными среди зрителей, нашли отклик в их сердцах. Какие медицинские сериалы посмотреть, расскажет 24 Канал.

Какие украинские сериалы о врачах посмотреть?

"Женский врач. Новая жизнь"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 92

События сериала разворачиваются уже после начала полномасштабного вторжения. Акушер-гинеколог Михаил Гончар руководил родильным отделением в Северодонецке, однако его разрушили россияне.

Вместе с дочерью мужчина переезжает в Киев и начинает работать в Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. На новом месте работы Михаила принимают не все, поэтому зрители наблюдают за конфликтами и интригами.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Врач по призванию"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Врач-реаниматолог Марина Бондарь и хирург Андрей Бондарь на грани развода из-за измены мужчины. Женщина планирует поехать работать в Польшу и начать новую жизнь. Однако на следующее утро она просыпается от взрывов и решает не покидать родную больницу, чтобы помогать коллегам спасать жизни людей.

"Врач по призванию": смотрите онлайн трейлер сериала

"Материнский инстинкт"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Акушерка-гинеколог Наталья Зарецкая, которую сыграла невероятная Анастасия Цимбалару, работает в перинатальном медицинском центре. Ее профессионализм, преданность своему делу и принципиальность одновременно вызывают восхищение и споры среди коллег. Впоследствии женщина получает неожиданную новость, которая изменит ее жизнь.

"Материнский инстинкт": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

В сериале рассказывается о медиках харьковской экстренной помощи и их работе в первые месяцы полномасштабного вторжения. Парень просил фельдшера Надежду уехать в безопасное место, но она решает не покидать родной город. Женщину ждут тяжелые испытания, постоянный риск и встреча с врагом.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

