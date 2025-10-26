"Жіночий лікар" і не тільки: 4 українські медичні серіали, які захоплюють з першої серії
- Українські серіали про лікарів, такі як "Жіночий лікар. Нове життя", "Лікарка за покликанням", "Материнський інстинкт" та "Я – Надія", стали популярними серед глядачів.
- Серіали відображають складнощі та героїзм лікарів в умовах війни, їхні особисті та професійні виклики.
Щодня українські лікарі рятують життя людей: на фронті й в тилу. Вони жертвують своїм здоров'ям, особистим життям, відпочинком, аби надати допомогу іншим. Нашими медиками захоплюються у всьому світі.
В останні роки вийшло багато українських серіалів про лікарів. Вони стали дуже популярними серед глядачів, знайшли відгук у їхніх серцях. Які медичні серіали подивитись, розповість 24 Канал.
Які українські серіали про лікарів подивитись?
"Жіночий лікар. Нове життя"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 92
Події серіалу розгортаються вже після початку повномасштабного вторгнення. Акушер-гінеколог Михайло Гончар керував пологовим відділеним у Сіверодонецьку, однак його зруйнували росіяни.
Разом з дочкою чоловік переїжджає до Києва і починає працювати у Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. На новому місці роботи Михайла приймають не всі, тож глядачі спостерігають за конфліктами та інтригами.
"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Лікарка за покликанням"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
Лікарка-реаніматолог Марина Бондар і хірург Андрій Бондар на межі розлучення через зраду чоловіка. Жінка планує поїхати працювати до Польщі й розпочати нове життя. Однак наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує не покидати рідну лікарню, щоб допомагати колегам рятувати життя людей.
"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Материнський інстинкт"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
Акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька, яку зіграла неймовірна Анастасія Цимбалару, працює в перинатальному медичному центрі. Її професіоналізм, відданість своїй справі та принциповість водночас викликають захоплення і суперечки серед колег. Згодом жінка отримує несподівану новину, яка змінить її життя.
"Материнський інстинкт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Я – Надія"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
У серіалі розповідається про медиків харківської екстреної допомоги та їхню роботу в перші місяці повномасштабного вторгнення. Хлопець просив фельдшерку Надію поїхати в безпечне місце, але вона вирішує не залишати рідне місто. На жінку чекають важкі випробування, постійний ризик і зустріч з ворогом.
"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу
