Далеко не все украинские сериалы являются шаблонными и банальными. Уже давно отечественные ленты выходят за пределы стандартных клише и удивляют качественной картинкой, талантливой игрой актеров и интересными историями.

Кино 24 расскажет о сериалах с небанальным сюжетом, которые стоят просмотра. Они держат интригу, вызывают разнообразные эмоции и доказывают: украинское кино способно удивлять.

"Первые ласточки"

Это молодежный сериал-антология, где в каждом сезоне рассказывается новая история, а актеры остаются неизменными. События первого сезона разворачиваются в школе и начинаются 1 сентября, когда в заведение приходит новая ученица. Вдруг школу сотрясает самоубийство школьницы.

Второй сезон под названием "Зависимые" рассказывает о журфаке одного из украинских университетов, куда вступают герои из разных миров – состоятельная молодежь и те, кому недоступна роскошь. Привычную жизнь прерывает убийство студента.

"Поймать Кайдаша"

Современное переосмысление повести Ивана Нечуя-Левицкого рассказывает об украинской семье периода 2000 – 2014 годов. Сюжет посвященной вечной проблеме родителей и детей. Самый громкий конфликт происходит, когда в семье возникают разные мнения относительно Майдана: один сын идет добровольцем на войну, другой становится сторонником России.

Сериал завершается открытым финалом, а о некоторых сюжетных линиях зрители спорят до сих пор. Он стал любимцем многих украинцев, которые пересматривают "Поймать Кайдаша" снова и снова.

"Кофе с кардамоном"

В центре сюжета – 20-летняя дочь священника Анна, которая живет в доме тети Стефании на Галичине. Из-за мужа Стефании ее жизнь далеко не беззаботная. Но когда в соседнее имение к дяде Витольду приезжает польский шляхтич Адам, жизнь Анны кардинально меняется.

Это нетипичная и одновременно драматическая история запретной любви, разворачивающаяся на фоне непростых времен. Главная героиня переживает осуждение и предательство, любовь и ненависть.

