Далеко не всі українські серіали є шаблонними та банальними. Вже давно вітчизняні стрічки виходять за межі стандартних кліше та дивують якісною картинкою, талановитою грою акторів і цікавими історіями.

Кіно 24 розповість про серіали з небанальним сюжетом, що варті перегляду. Вони тримають інтригу, викликають різноманітні емоції та доводять: українське кіно здатне дивувати.

"Перші ластівки"

Це молодіжний серіал-антологія, де в кожному сезоні розповідається нова історія, а актори залишаються незмінними. Події першого сезону розгортаються у школі та розпочинаються 1 вересня, коли в заклад приходить нова учениця. Раптом школу сколихує самогубство школярки.

Другий сезон під назвою "Залежні" розповідає про журфак одного з українських університетів, куди вступають герої з різних світів – заможна молодь та ті, кому недоступна розкіш. Звичне життя перериває вбивство студента.

"Перші ластівки": дивіться трейлер онлайн

"Спіймати Кайдаша"

Сучасне переосмислення повісті Івана Нечуя-Левицького розповідає про українську сім'ю періоду 2000 – 2014 років. Сюжет присвяченій вічній проблемі батьків та дітей. Найгучніший конфлікт стається, коли в родині виникають різні думки щодо Майдану: один син йде добровольцем на війну, інший стає прихильником Росії.

Серіал завершується відкритим фіналом, а про деякі сюжетні лінії глядачі сперечаються й досі. Він став улюбленцем багатьох українців, які переглядають "Спіймати Кайдаша" знову й знову.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

"Кава з кардамоном"

У центрі сюжету – 20-річна донька священника Анна, яка живе в будинку тітки Стефанії на Галичині. Через чоловіка Стефанії її життя далеко не безтурботне. Та коли в сусідній маєток до дядька Вітольда приїжджає польський шляхтич Адам, життя Анни кардинально змінюється.

Це нетипова та водночас драматична історія забороненого кохання, що розгортається на тлі непростих часів. Головна героїня переживає осуд і зраду, кохання і ненависть.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн