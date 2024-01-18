Поэтому 24 Канал подготовил для вас украинскую альтернативу "Бриджертонам", которую должны посмотреть все, кто влюблен в эстетику минувшей эпохи.

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"Кофе с кардамоном"

Драматическая история о запретной любви украинки и польского шляхтича разворачивается во Львове середины XIX века, в эпоху "Весны народов" и революции 1848-1849 годов.

Сериал рассказывает историю молодой девушки, дочери священника, связавшей свою жизнь со значительно старшим женатым шляхтичем. Их отношения, неординарные для XIX века, вызывают всеобщее возмущение, и главные герои сталкиваются с осуждением общества. Главная героиня вынуждена пройти через измену, любовь и ненависть.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Крепостная"

Трогательная история Екатерины Вербицкой, произраставшей в доме богатых помещиков героини, никого не оставит равнодушным. Катя, Крепостная и сирота, воспитывалась, как настоящая аристократка, но в то же время оставалась невольницей.

Действия сериала разворачиваются в далеком 1856 году здесь же после окончания войны. Это период дворянства и крепостного права, когда богатые покупали бедных и использовали их как подданных в своих крупных особняках.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны": что известно о сериале

В центре событий – нежная Дафна, старшая дочь в семье аристократов. Красавица становится "бриллиантом бала" для невест и завоевывает не только внимание алчных кавалеров, но и расположение самой королевы. Однако Дафна мечтает не только об удачной свадьбе, но и о настоящей любви.

Неожиданно планы девушки на брак рушатся, единственным, кто может спасти репутацию Дафны и ее семьи, есть друг ее брата – бабник и очаровательный герцог Саймон Гастингский. Начинается игра, которая неожиданно перерастает в настоящую любовь между ними.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны" – это настоящее произведение искусства в эпоху Регентства, где показ мод является важной составляющей. Лишь главная героиня, Дафна, представлена в 104 разных платьях на протяжении восьми серий.

Конечно, неправдоподобно, чтобы героиня из романов Джулии Квин, которые легли в основу сериала, имела столь роскошный гардероб. Однако сериал "Бриджертоны" – это не документальная история, а вымышленная, поэтому здесь все возможно.