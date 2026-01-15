3 украинских сериала с небанальным сюжетом, которые стоит посмотреть, когда нет света

Российская армия продолжает наносить удары по украинской энергосистеме. Люди сутками сидят без света, а некоторые – и без тепла и воды. Однако даже в такое сложное время нужно отвлекаться, например за просмотром сериалов.

24 Канал расскажет, какие украинские сериалы с небанальным сюжетом посмотреть, когда дома нет света. Загружайте их на смартфон и проводите вечера интересно.

Какие украинские сериалы посмотреть, когда нет света?

"Витя"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.6/10

В сериале рассказывается о Вите Василенко, который работает на СТО отца, однако увлекается психологией. Парень заработал деньги и поступил на заочное отделение в Полтавский лесотехнический институт, где и получил психологическое образование. Главный герой стремится не только понять себя, но и помогать другим.

Витя решает проводить консультации прямо на работе. Люди делятся с ним своими переживаниями, комплексами и предрассудками. Однако парень стоит перед сложным выбором: дальше жить в родных Лубнах или переехать в Киев, где есть больше возможностей для развития. Осложняет ситуацию то, что отец не понимает его увлечения.

"Витя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мое кино"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 2

: 2 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Даня исчезает во время волонтерской поездки на фронт, а Саша теряет кофейню в результате российской атаки и не имеет средств на ремонт. Когда продюсер телеканала, для которого ее муж писал сценарии, предлагает женщине работу, она соглашается.

Саша получает доступ к ноутбуку Дани, который мечтал снять фильм об их совместной жизни. Так, женщина понимает, что их отношения были не такими, как казались.

"Мое кино": смотрите онлайн трейлер сериала

"Реванш"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий :

: Рейтинг IMDb: 6.7/10

В центре сюжета – талантливая и амбициозная Валентина, которая мечтает построить успешную карьеру в науке, однако ей препятствуют неожиданные интриги. Накануне 23-летия девушку предает близкий человек, обвинив героиню в том, что она не делала. В результате Валентина теряет жениха, дом и доверие людей.

Девушка начинает бороться за любовь и справедливость и одновременно пытается сохранить человечность.

"Реванш": смотрите онлайн 1 серию сериала