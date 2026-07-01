Эти проекты стали фаворитами зрителей: 4 украинских сериала, которые можно посмотреть онлайн

Несмотря на то, что в мире появляется все больше интересных и увлекательных сериалов, многие киноманы отдают предпочтение именно украинским проектам. Если вы ищете что-нибудь напряженное и с захватывающим сюжетом для просмотра онлайн, мы собрали для вас соответствующую подборку.

Это четыре украинских фильма разных жанров, но одинаково интригующих, которые уже успели полюбиться зрителям. Поэтому в материале 24 Канала каждый сможет найти что-то особенное для себя.

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"Обратное направление"

Этот сериал, неожиданно даже для самих актеров, получил немало положительных отзывов и покорил сердца многих украинских зрителей. Речь идет о "Обратном направлении". Это мелодраматическая история о любви, которая появляется в самый неожиданный момент, и о пути героев от взаимной неприязни к искренним чувствам.

"Обратное направление": смотрите онлайн 1 серию

Герои случайно знакомятся в ночном клубе и проводят вместе одну ночь. После этого обстоятельства вынуждают их пожениться из-за беременности. Оба стремятся к тому, чтобы ребенок рос в полной семье и имел счастливое будущее. Постепенно их неприязнь перерастает в настоящую любовь, однако испытания на этом не заканчиваются – в их отношения вмешивается бывшая, готовая на все.

"Парочка следователей"

Сериал "Парочка следователей" также очень полюбился украинским зрителям. На данный момент у него уже два сезона, а создатели даже намекнули на начало работы над третьим. Это история о том, как в отдел особо опасных преступлений приходит работать молодая следовательница София.

"Пара следователей": смотрите онлайн 1 серию

Вместе с командой она раскрывает самые сложные дела. В то же время в стенах отдела разворачиваются и личные истории, и настоящие страсти между героями. Главные роли исполнили Юлия Буйновская и Константин Октябрьский.

"Женский врач. Новая жизнь"

Это сериал о талантливом акушере-гинекологе Михаиле Гончаре, который устраивается в киевский медицинский центр, где начинает новую страницу своей жизни. Зрители имеют возможность погрузиться в медицинские истории пациентов, а также в непростую личную жизнь врачей.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сокровища"

Это детективный сериал, созданный авторами проекта "Обратное направление", который также полюбился украинской аудитории. Сюжет разворачивается после того, как девушка по имени Вера возвращается в родной городок, чтобы восстановить правду и справедливость.

"Сокровища": смотрите онлайн трейлер сериала

События постепенно погружают ее в прошлое и заставляют докопаться до истины. Вместе с этим она обретает и настоящую любовь, которая помогает ей преодолеть все испытания.