Не только "Подмена": 3 блестящих украинских сериала с Владом Никитюком, которые можно посмотреть онлайн

Большой популярности среди украинских зрителей набирает новый украинский сериал "Подмена". В ленте главные роли исполнили Антонина Хижняк и Владислав Никитюк.

Ранее мы уже делали подборку фильмов и сериалов с участием Антонины Хижняк, от которых в восторге украинские зрители. А теперь в материале 24 Канала собрали подборку украинских сериалов с Владиславом Никитюком, которые стоит увидеть каждому поклоннику увлекательных сюжетов.

Какие сериалы с Владом Никитюком можно посмотреть на выходных?

"Две сестры"

Идеальным вариантом для просмотра на этих выходных может стать украинский сериал "Две сестры", который доступен бесплатно на YouTube. Владислав Никитюк исполнил в ленте одну из ключевых ролей. Сюжет разворачивается вокруг двух сестер, которые выбрали совершенно разные жизненные пути, стремясь достичь желаемого уровня успеха.

Одна из них строит свою жизнь через работу над собой и образование, другая – через романы, интриги и ложь. Только финал истории покажет, чей выбор окажется правильным.

"Рубан"

Если вы поклонник детективных сериалов, стоит обратить внимание на проект "Рубан", где Владислав Никитюк также исполнил одну из ключевых ролей. Премьера состоялась в 2024 году, и сериал получил положительные отзывы украинских зрителей.

Сюжет разворачивается вокруг успешного бизнес-тренера и психотерапевта, который способен "читать" людей. Он является владельцем Центра практической психологии "Эйдос" и вместе со своей командой помогает киевской полиции расследовать сложные преступления.

"Следователь"

Еще один детективный сериал, который стоит посмотреть онлайн, – "Следователь". В нем главные роли исполнили Анастасия Цимбалару и Владислав Никитюк.

Его персонаж – харизматичный и несколько беззаботный следователь с нестандартным подходом к работе. Несмотря на свою легкомысленность, он имеет уникальную интуицию, которая помогает раскрывать самые сложные дела.

Какую роль Влад Никитюк сыграл в сериале "Подмена"?

В сериале "Подмена" Владислав Никитюк сыграл роль успешного болгарского бизнесмена и отельера. Его герой – принципиальный и надежный мужчина, который не терпит лжи и унижения.

Он стремится к стабильности в личной жизни и бизнесе, однако жизненные обстоятельства заставляют его взять на себя ответственность за большое количество людей, в частности за своего проблемного брата.

Сериал "Подмена" можно посмотреть на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00, а также на платформе Киевстар ТВ.