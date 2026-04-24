Раніше ми вже робили добірку фільмів і серіалів за участю Антоніни Хижняк, від яких у захваті українські глядачі. А тепер у матеріалі 24 Каналу зібрали добірку українських серіалів із Владиславом Никитюком, які варто побачити кожному шанувальнику захопливих сюжетів.

Які серіали з Владом Никитюком можна подивитись на вихідних?

"Дві сестри"

Ідеальним варіантом для перегляду на цих вихідних може стати український серіал "Дві сестри", який доступний безкоштовно на YouTube. Владислав Никитюк виконав у стрічці одну з ключових ролей. Сюжет розгортається навколо двох сестер, які обрали абсолютно різні життєві шляхи, прагнучи досягти бажаного рівня успіху.

Одна з них будує своє життя через працю над собою та освіту, інша – через романи, інтриги та брехню. Лише фінал історії покаже, чий вибір виявиться правильним.

"Рубан"

Якщо ви прихильник детективних серіалів, варто звернути увагу на проєкт "Рубан", де Владислав Никитюк також виконав одну з ключових ролей. Прем'єра відбулася у 2024 році, і серіал отримав схвальні відгуки українських глядачів.

Сюжет розгортається навколо успішного бізнес-тренера та психотерапевта, який здатен "читати" людей. Він є власником Центру практичної психології "Ейдос" і разом зі своєю командою допомагає київській поліції розслідувати складні злочини.

"Слідча"

Ще один детективний серіал, який варто переглянути онлайн, – "Слідча". У ньому головні ролі виконали Анастасія Цимбалару та Владислав Никитюк.

Його персонаж – харизматичний і дещо безтурботний слідчий із нестандартним підходом до роботи. Попри свою легковажність, він має унікальну інтуїцію, яка допомагає розкривати найскладніші справи.

Яку роль Влад Никитюк зіграв у серіалі "Підміна"?

У серіалі "Підміна" Владислав Никитюк зіграв роль успішного болгарського бізнесмена та готельєра. Його герой – принциповий і надійний чоловік, який не терпить брехні та приниження.

Він прагне стабільності в особистому житті та бізнесі, однак життєві обставини змушують його взяти на себе відповідальність за велику кількість людей, зокрема за свого проблемного брата.

Серіал "Підміна" можна переглянути на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:00, а також на платформі Київстар ТБ.