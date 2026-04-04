4 топовых украинских сериала, которые можно посмотреть всего за день

В эпоху быстрого потребления, когда зрители все больше отдают предпочтение коротким видеороликам, мини-сериалы приобретают большую популярность. На них не нужно тратить много времени, а за короткий срок можно погрузиться в интересную историю.

Среди украинских сериалов последних лет немало таких лент. В материале 24 Канала рассказываем об украинских сериалах, которые можно посмотреть всего за один день.

Какие украинские сериалы можно посмотреть на выходных?

"Пограничники"

"Пограничники" – один из самых популярных современных украинских сериалов. Его сняли уже после начала полномасштабной войны в Украине, и он способен коснуться сердца каждого зрителя.

Сюжет разворачивается вокруг курсантов, которые поступают в вуз, чтобы стать пограничниками. Однако они еще не осознают, что их готовят к настоящей войне, которая начнется в 2022 году.

Сериал насчитывает два сезона по 24 эпизода каждый, причем каждый эпизод длится всего около 20 минут. Поэтому если вы планируете устроить себе день кино, эта лента станет идеальным вариантом для просмотра.

"Белла Вита"

Еще один украинский сериал, который можно посмотреть всего за один день, – легкая лента "Белла Вита". Премьера состоялась 14 февраля 2026 года. Главные роли исполнили Сергей Стрельников и Полина Василиса.

История разворачивается вокруг талантливого дизайнера свадебных платьев, которая из-за жизненных трудностей соглашается на обман, даже не осознавая, в какой клубок событий и неожиданных ситуаций это может ее втянуть. Сериал показывает, что от настоящей ненависти до страстной любви может быть всего один шаг.

"Мелкий птенец"

Еще один 4-серийный сериал – "Мелкая птичка". Премьера состоялась 21 февраля 2026 года. Сериал рассказывает о том, как семейное молчание годами разрушает жизни людей.

Действие происходит в городке Счастливое, куда приезжают главные героини. Там тяжелое прошлое заставляет Алису искать правду. В стране идет война, а в сердцах героев – сомнения, раскаяние и желание исправиться.

"Лекарство от прошлого"

"Лекарство от прошлого" – украинский сериал, премьера которого состоялась 15 декабря 2024 года. История рассказывает о Алинином гражданском муже, с которым они много лет не были вместе, но который возвращается с войны. После ранения он трудно узнаваем и страдает частичной потерей памяти.

Алина помогает ему выздороветь и стать на ноги, но когда кажется, что все налаживается, чувства между ними снова пробуждаются, а испытания только начинаются.

Какие еще украинские сериалы можно посмотреть всего за несколько дней?

Также среди украинских сериалов, которые можно посмотреть всего зак несколько дней, такие ленты:

"Родительский комитет"

"Век Якова"

"Код любви"

"И будут люди"

"Сага"

"Тихая Нава"

"Поймать Кайдаша"

Выбирайте ленту на вечер и позвольте себе расслабиться уже на этих выходных.