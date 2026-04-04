Серед українських серіалів останніх років чимало таких стрічок. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про українські серіали, які можна подивитися всього за один день.

Які українські серіали можна подивитись на вихідних?

"Прикордонники"

"Прикордонники" – один із найпопулярніших сучасних українських серіалів. Його зняли вже після початку повномасштабної війни в Україні, і він здатен торкнутися серця кожного глядача.

Сюжет розгортається навколо курсантів, які вступають до вишу, аби стати прикордонниками. Проте вони ще не усвідомлюють, що їх готують до справжньої війни, яка розпочнеться у 2022 році.

Серіал налічує два сезони по 24 епізоди кожен, причому кожен епізод триває всього близько 20 хвилин. Тож якщо ви плануєте влаштувати собі день кіно, ця стрічка стане ідеальним варіантом для перегляду.

"Белла Віта"

Ще один український серіал, який можна подивитися всього за один день, – легка стрічка "Белла Віта". Прем'єра відбулася 14 лютого 2026 року. Головні ролі виконали Сергій Стрельніков та Поліна Василина.

Історія розгортається навколо талановитої дизайнерки весільних суконь, яка через життєві труднощі погоджується на обман, навіть не усвідомлюючи, у який клубок подій та несподіваних ситуацій це може її втягнути. Серіал показує, що від справжньої ненависті до палкого кохання може бути всього один крок.

"Дрібне пташеня"

Ще один 4-серійний серіал – "Дрібне пташення". Прем'єра відбулася 21 лютого 2026 року. Серіал розповідає про те, як родинне мовчання роками руйнує життя людей.

Дія відбувається у містечку Щасливе, куди приїжджають головні героїні. Там тяжке минуле змушує Алісу шукати правду. У країні триває війна, а в серцях героїв – сумніви, каяття та бажання виправитися.

"Ліки від минулого"

"Ліки від минулого" – український серіал, прем'єра якого відбулася 15 грудня 2024 року. Історія розповідає про Аліниного цивільного чоловіка, з яким вони багато років не були разом, але який повертається з війни. Після поранення він важко впізнаваний і страждає на часткову втрату пам'яті.

Аліна допомагає йому одужати та стати на ноги, але коли здається, що все налагоджується, почуття між ними знову пробуджуються, а випробування тільки починаються.

Які ще українські серіали можна подивитись всього за кілька днів?

Також серед українських серіалів, які можна подивитись всього зак декілька днів, такі стрічки:

"Батьківський комітет"

"Століття Якова"

"Код кохання"

"І будуть люди"

"Сага"

"Тиха Нава"

"Спіймати Кайдаша"

