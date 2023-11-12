Не сможете оторваться: 3 новых украинских сериала, которые затянут вас с первых минут

Украинцы обожают просматривать Netflix, нетерпеливо ждут новых премьер, однако и у нас есть немало сериалов, среди которых точно найдутся понравившиеся. В частности, недавно состоялась премьера доброй и забавной истории о трех девушках Саше, Ире, Любе и их приятеле Фиме – "Успеть до 30".

Это не единственный сериал, вышедший в Украине во время полномасштабной войны и уже полюбившийся миллионам зрителей. Какие еще ленты достойны вашего внимания и какие захотите посмотреть за один день – узнайте дальше на сайте 24 Канала.

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"Женский врач. Новая жизнь"

Жанр: мелодрама, драма, медицинский

Количество серий: 40

Актеры: Андрей Исаенко, Анастасия Цимбалару, Тарас Цымбалюк, Алексей Нагрудный и другие

Акушер-гинеколог Михаил Гончар вместе с дочкой, которую воспитывает сам, из-за войны был вынужден переехать из Северодонецка в Киев. Больница, где он был заведующим роддомом, и дом полностью разрушил российский обстрел. В столице мужчина устраивается на работу в Научно-исследовательский центр акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями по всей Украине.

Михаил влюбляется, начинает новую жизнь, однако прошлое не покидает его. То, что мужчине пришлось пережить в Северодонецке, догоняет его в Киеве. Удастся ли Гончару избавиться от травм, которые оставила война?

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Успеть до 30"

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Жанр: комедия

Количество серий: 24

Актеры: Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал, Анастасия Остреинова, Дмитрий Вивчарюк

Сериал рассказывает истории трех девушек, после ряда неудач случайно встречающихся в Киеве. В этот день каждой из них исполняется 29 лет. Совсем скоро 30, их накрывает кризис, наполняющий смелостью радикальные изменения в жизни. Центральным условием становится необходимость успеть все до тридцати лет.

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала

"Голова"

Жанр: комедия

Количество серий: 16

Актеры: Евгений Лесничий, Дмитрий Гирявец, Полина Фролова

Студент-авантюрист Антон заключает пари с ректором своего университета, что он сможет приехать в любое украинское село, стать его председателем и превратить общину в прогрессивную и успешную. Вместе с друзьями он отправляется в деревню и побеждает на выборах, однако на этом приключения Антона только начинаются. Сможет ли он справиться со столкновением поколений и специфическими проблемами села, к которым вовсе не был готов?

"Голова": смотрите онлайн трейлер сериала