4 блестящих украинских сериала, которые можно посмотреть на YouTube в свободном доступе

Начало недели не всегда должно ассоциироваться с огромным списком дел и сроками. Иногда лучшее решение — устроить себе идеальный вечер за просмотром украинского сериала.

Тем более что в подборке 24 Канала мы собрали фильмы, которые можно посмотреть на YouTube в свободном доступе. Выбирайте свой любимый и погружайтесь в увлекательную историю кино.

Рекомендуем 3 легендарных украинских фильма с Иваном Миколайчуком, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

"Две сестры"

Это украинский сериал о двух сестрах – Вере и Саше, которые совершенно не похожи друг на друга. Вера привыкла самостоятельно преодолевать трудности методом проб и ошибок. Она живет по собственным принципам справедливости, честности и всегда берет на себя ответственность не только за себя, но и за семью.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер сериала

Саша же привыкла к совершенно другой жизни – вечеринкам, деньгам, краткосрочным романам и отношениям ради выгоды. Но жизнь подбрасывает сестрам неожиданное испытание в виде одного мужчины. И теперь каждая из них по-своему будет бороться за свое счастье.

"Круг обмана"

В центре сюжета – женщина, которая борется за право вернуть себе дочь. Она стала жертвой насилия и оказалась за решеткой из-за якобы убийства своего мужа. В тюрьме женщина рожает дочь, которую забирает свекровь. После освобождения Лина готова на все, чтобы вернуть ребенка и распутать сложную сеть лжи, манипуляций и несправедливости.

"Круг обмана": смотрите онлайн трейлер сериала

"Следовательница"

Это украинский детективный сериал о женщине по имени Ася – настоящей профессионалке своего дела. Из-за трудностей в личной жизни она переезжает из Киева в другой город. Отныне ее будни наполнены новыми расследованиями и опасными преступлениями.

"Следовательница": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако главное дело своей жизни Ася пытается раскрыть уже более 10 лет – выяснить, кто убил ее брата. И, возможно, именно этот переезд поможет ей не только приблизиться к правде, но и наладить личную жизнь и залечить давние раны.

"Хрустальные источники"

"Хрустальные источники" – украинский сериал, в центре сюжета которого – Лиза Кохач, преподавательница хореографии. Однажды она знакомится с девочкой по имени Неля, а впоследствии узнает, что это ее племянница. После смерти матери Нели Лиза пытается поддержать девочку и помочь ей пережить утрату.

"Хрустальные источники": смотрите онлайн трейлер сериала

Но неожиданно в их жизни появляется дядя Нели – Михаил Столяр, который также стремится взять опеку над ребенком. Теперь героям придется не только бороться за будущее Нели, но и раскрыть давние тайны и сеть лжи, которую годами скрывали.