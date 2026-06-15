Что посмотреть в театре: украинские актеры поделились любимыми спектаклями

Украинский театр сегодня переживает настоящий расцвет. В залах появляется всё больше достойных премьер, заслуживающих внимания зрителей.

Поэтому, чтобы облегчить выбор, украинские актеры поделились спектаклями, которые стоит посмотреть. В материале 24 Канала читайте, что сказали артисты, и выбирайте идеальный вариант для себя.

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Елена Лавренюк, звезда сериала "Кофе с кардамоном"

"Morituri te salutant" – спектакль, созданный по новеллам Василия Стефаника. Эта постановка Дмитрия Богомазова уже около 10 лет идет на малой сцене театра им. Ивана Франко. Это тяжелый, но очень честный спектакль, в котором почти нет прикрас.

Стефаник у Богомазова – это не "шароварщина", а история о людях, которые стоят над пропастью, но даже там не теряют достоинства. Постановка поражает своей визуальной красотой и фантастическим музыкальным оформлением.

Константин Корецкий, звезда сериала "Просто Надежда"

Актер советует посмотреть спектакль "Работа с тенью" режиссера Тамары Труновой в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Это история о нашей общей тени и о тени каждого из нас. Спектакль напоминает путешествие по лабиринтам тьмы с шансом в конце концов выйти к свету.

Вероника Мишаева-Яковлева, звезда сериала "Подмена"

"Плохие дороги" – спектакль режиссера Тамары Труновой. Его стоит посмотреть, ведь это работа двух чрезвычайно талантливых художниц нашего времени – драматурга Натальи Ворожбит и режиссера Тамары Труновой. Это рефлексия о войне, начавшейся с нападения России в 2014 году.

Спектакль о нашем Востоке, задокументированные свидетельства и истории, собранные автором во время работы над фильмом "Киборги". Шесть новелл о людях и палачах, которые первыми встретились лицом к лицу с "великой русской душой".

Сергей Кисиль, звезда сериала "Просто Надежда"

По словам актера, театр сегодня – это не просто искусство. Он лечит, отвечает на вопросы и помогает нам держаться в нашем непростом настоящем. После последнего страшного обстрела Сергею было очень тяжело эмоционально, но он пошел на спектакль "Бери от жизни всё", и он буквально изменил его состояние. Театр снова напомнил, что мы живы, что можем смеяться, думать, сопереживать и чувствовать.

Еще один спектакль, который стоит посмотреть, – это "Brecht.Cabarett" в киевском Театре "Золотые ворота". Режиссер – Оксана Дмитриева. Это точное и болезненное зеркало нашего времени. Постановка создана по текстам Бертольда Брехта, но звучит так, будто написана сегодня. Это спектакль об усталости от войны, о людях, которые пытаются жить дальше, о карнавале жизни посреди тьмы.

Там невероятно сочетаются музыка, кабаре, ирония, абсурд и очень честный разговор со зрителем. А тексты Брехта в переводе Сергея Жадана звучат особенно сильно и современно.

София Бровко, звезда сериала "Ограниченно пригодные"

Актриса считает, что театр должен влиять на зрителя, менять его состояние в любую сторону. София вспомнила спектакль "Война" современного шведского драматурга, сценариста, театрального режиссера и поэта Ларса Нурена в Театре им. Ивана Франко на Малой сцене. Актриса вышла из спектакля и не могла говорить от того, насколько страшна война со всеми ее безжалостными последствиями. Сейчас мы уже все это, к сожалению, прекрасно понимаем.

А пока рекомендует посмотреть спектакль "Мария Стюарт" также в Театре им. Ивана Франко. Режиссер – Иван Уривский. Это и об эстетическом удовольствии, и об интеллектуальном. Вечная классика представлена через призму современности, где меняются лишь внешние атрибуты, а человек с его страстями и желаниями остается прежним. Это будет полезно тем, кто предпочитает учиться на чужом опыте.

Иван Довженко, звезда сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли"

Актер рекомендует спектакли "Троянство" режиссера Давида Петросяна, "Пер Гюнт" Ивана Уривского, "Наш класс" Станислава Иванова.

Елена Узлюк, звезда сериала "Ограниченно пригодные"

Рекомендует посмотреть "Кабаре" в Молодом театре. Это одна из лучших спектаклей, послевкусие которой остается навсегда.

Иван Блиндар, звезда сериала "Подмена"

"Сладкая Даруся" во Франковском драмтеатре – это первый спектакль, который очень сильно поразил актера. Это была революция в его голове. Это произошло, когда он был на первом курсе института. Теперь Иван в ней играет, и это уже совсем другие ощущения.

"Лесная песня" в Театре имени Леся Курбаса во Львове. "Пой, Лоло, пой" – спектакль в Киеве Богомазова. Актора тогда очень сильно поразил Михаил Кукуюк, он впервые увидел вживую "дарк-кабаре".

Из новых – во Франковском театре "1975" Томи Янежича, потому что здесь собраны настоящие истории наших семей и объединены одной линией.