Кино 24 расскажет, какие украинские боксеры и футболисты приняли участие в съемках фильмов или сериалов. Кто из них был одним из первых, что стали частью кинематографа, а кто снялся в кинопроектах недавно, читайте далее в материале.

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Владимир Кличко

Среди всех украинских спортсменов, первенство в кинематографе принадлежит бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе – Владимиру Кличко.

Так, его дебютом был американский фильм, который вышел на экраны в 2001 году, "Одиннадцать друзей Оушена" с Брэдом Питтом, Джоржем Клуни, Мэттом Дэймоном и другими голливудскими звездами. По сюжету, ограбление происходит якобы в день поединка Владимира Кличко и Леннокса Льюиса за звание чемпиона мира по боксу в Лас-Вегасе.

Уже через 6 лет Кличко согласился сниматься в фильме немца Тиля Швайгера "Красавчик", а в 2009 году украинский боксер снимался во второй части ленты, где играл самого себя.

В 2013 на большие экраны вышел голливудский фильм с элементами черного юмора "Кровью и потом". Там Кличко в ленте появился эпизодически, боксируя грушу.



Владимир Кличко в фильме "Красавчик" / Кадр из киноленты

Александр Усик

В конце января 2017 года в прокате стартовала украинская спортивная драма "Правило боя". Именно в этом фильме одну из ролей сыграл Александр Усик. Так, боксер сыграл самого себя и это был его дебют на большом экране. До этого чемпион мира снимался исключительно в рекламных роликах.



Александр Усик в фильме "Правила боя" / Кадр из фильма

Андрей Шевченко

Известный во всем мире украинский футболист Андрей Шевченко в свое время также присоединился к кинематографу. Обладатель Золотого мяча 2004, бывший тренер сборной Украины сыграл одну из главных ролей в фильме режиссера Стефано Кальваньи "Последний ультрас". В ленте перед зрителями он предстал в роли самого себя.



Андрей Шевченко в фильме "Последний ультрас" / Кадр из ленты

Евгений Коноплянка

Прикоснуться к процессу киносъемок удалось и Евгению Коноплянке, который ранее играл в Национальной сборной Украины. Будучи частью ФК "Днепр", вингер снялся в одной серии в комедийном сериале "Виталька". Там футболист сыграл самого себя.



Евгений Коноплянка в сериале "Виталька" / Кадр со съемок

Артем Милевский и Артем Федецкий

Бывшие игроки сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий приняли участие в съемках фильма "Довбуш" украинского режиссера Олеся Санина.

Так, эти 2 украинских футболиста в киноленте сыграли эпизодическую роль.