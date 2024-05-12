Боксеры и футболисты в роли актеров: украинские спортсмены, которые снялись в кино
Мы привыкли видеть, как сияют украинские звезды спорта на футбольном поле или на ринге. Однако мало кто знает, что среди наших спортсменов есть те, кто стал частью как нашего, так и зарубежного кино.
Кино 24 расскажет, какие украинские боксеры и футболисты приняли участие в съемках фильмов или сериалов. Кто из них был одним из первых, что стали частью кинематографа, а кто снялся в кинопроектах недавно, читайте далее в материале.
Смотрите также Евровидение близко: 3 лучшие фильмы о конкурсах, которые заставляют поверить в себя
Владимир Кличко
Среди всех украинских спортсменов, первенство в кинематографе принадлежит бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе – Владимиру Кличко.
Так, его дебютом был американский фильм, который вышел на экраны в 2001 году, "Одиннадцать друзей Оушена" с Брэдом Питтом, Джоржем Клуни, Мэттом Дэймоном и другими голливудскими звездами. По сюжету, ограбление происходит якобы в день поединка Владимира Кличко и Леннокса Льюиса за звание чемпиона мира по боксу в Лас-Вегасе.
Уже через 6 лет Кличко согласился сниматься в фильме немца Тиля Швайгера "Красавчик", а в 2009 году украинский боксер снимался во второй части ленты, где играл самого себя.
В 2013 на большие экраны вышел голливудский фильм с элементами черного юмора "Кровью и потом". Там Кличко в ленте появился эпизодически, боксируя грушу.
Владимир Кличко в фильме "Красавчик" / Кадр из киноленты
Александр Усик
В конце января 2017 года в прокате стартовала украинская спортивная драма "Правило боя". Именно в этом фильме одну из ролей сыграл Александр Усик. Так, боксер сыграл самого себя и это был его дебют на большом экране. До этого чемпион мира снимался исключительно в рекламных роликах.
Александр Усик в фильме "Правила боя" / Кадр из фильма
Андрей Шевченко
Известный во всем мире украинский футболист Андрей Шевченко в свое время также присоединился к кинематографу. Обладатель Золотого мяча 2004, бывший тренер сборной Украины сыграл одну из главных ролей в фильме режиссера Стефано Кальваньи "Последний ультрас". В ленте перед зрителями он предстал в роли самого себя.
Андрей Шевченко в фильме "Последний ультрас" / Кадр из ленты
Евгений Коноплянка
Прикоснуться к процессу киносъемок удалось и Евгению Коноплянке, который ранее играл в Национальной сборной Украины. Будучи частью ФК "Днепр", вингер снялся в одной серии в комедийном сериале "Виталька". Там футболист сыграл самого себя.
Евгений Коноплянка в сериале "Виталька" / Кадр со съемок
Артем Милевский и Артем Федецкий
Бывшие игроки сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий приняли участие в съемках фильма "Довбуш" украинского режиссера Олеся Санина.
Так, эти 2 украинских футболиста в киноленте сыграли эпизодическую роль.