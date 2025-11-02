4 сезон "Игры престолов", "Тенет" и не только: украинские стриминги чистят контент из-за россиянина

Украинские стриминговые платформы начали убирать фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова. Из-за этого на сервисах стали недоступными 4 сезон "Игры престолов", "Тенет" и не только.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинские стриминговые сервисы и сообщения пользователей в сети.

Какие фильмы и сериалы убрали украинские стриминги из каталогов?

Платформы выполнили решение Министерства культуры, которое 21 августа внесло Юрия Колокольникова в перечень деятелей культуры, деятельность которых подпадает под ограничения в соответствии с законом "О кинематографии".

Инициатором этого решения стала Служба безопасности Украины. Причиной стали публичные высказывания актера, поддерживающие кремлевские нарративы, а также его участие в проектах, профинансированных российским государством. Несмотря на отсутствие четкой позиции относительно полномасштабного вторжения, Колокольников продолжал работать в индустрии страны-агрессора параллельно с ролями в западных фильмах.

После обновления списка украинские стриминговые сервисы начали убирать контент с его участием. Из каталогов исчезли четвертый сезон "Игры престолов", третий сезон "Белого лотоса", фильм Кристофера Нолана "Тенет" и супергеройский экшн "Крейвен".

Сейчас ленты с Юрием Колокольниковым недоступны в Украине на таких стриминговых сервисах, как "Киевстар ТВ", Megogo и HBO Max.

Стриминговые сервисы убирают из каталогов фильмы с Колокольниковым / Скриншоты 24 Канала

Госкино сообщило, что направило дистрибьюторам и медиагруппам предписания о снятии этих фильмов и сериалов из эфиров и библиотек сервисов. Кроме того, ведомство ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с Колокольниковым для украинских пользователей на глобальных платформах.

28 августа Госкино также отказало в прокатном удостоверении криминальному триллеру Даррена Аронофски Caught Stealing ("Поймать с поличным") из-за участия в нем Юрия Колокольникова и Антона Кукушкина.

Таким образом, украинские сервисы убирают контент с Колокольниковым, выполняя государственное решение и демонстрируя последовательную позицию в отношении художников, которые сотрудничают со страной-агрессором.

Что известно о Юрии Колокольникова и его позицию относительно войны?