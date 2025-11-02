4 сезон "Гри престолів", "Тенет" і не лише: українські стрімінги чистять контент через росіянина
- Українські стрімінгові платформи видаляють контент за участю Юрія Колокольнікова через його підтримку кремлівських наративів. Тепер на сервісах недоступні 4 сезон "Гри престолів" та "Тенет".
- Держкіно вимагає зняття фільмів з Колокольніковим з ефірів та веде перемовини з міжнародними компаніями для обмеження доступу на глобальних платформах.
Українські стрімінгові платформи почали прибирати фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова. Через це на сервісах стали недоступними 4 сезон "Гри престолів", "Тенет" і не тільки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українські стрімінгові сервіси та дописи користувачів у мережі.
Які фільми та серіали прибрали українські стрімінги з каталогів?
Платформи виконали рішення Міністерства культури, яке 21 серпня внесло Юрія Колокольнікова до переліку діячів культури, діяльність яких підпадає під обмеження відповідно до закону "Про кінематографію".
Ініціатором цього рішення стала Служба безпеки України. Причиною стали публічні висловлювання актора, що підтримували кремлівські наративи, а також його участь у проєктах, профінансованих російською державою. Попри відсутність чіткої позиції щодо повномасштабного вторгнення, Колокольніков продовжував працювати в індустрії країни-агресора паралельно з ролями у західних фільмах.
Після оновлення списку українські стрімінгові сервіси почали прибирати контент за його участю. З каталогів зникли четвертий сезон "Гри престолів", третій сезон "Білого лотоса", фільм Крістофера Нолана "Тенет" та супергеройський екшн "Крейвен".
Наразі стрічки з Юрієм Колокольніковим недоступні в Україні на таких стрімінгових сервісах, як "Київстар ТБ", Megogo та HBO Max.
Стрімінгові сервіси прибирають з каталогів фільми з Колокольніковим / Скриншоти 24 Каналу
Держкіно повідомило, що надіслало дистриб'юторам і медіагрупам приписи щодо зняття цих фільмів і серіалів з ефірів та бібліотек сервісів. Крім того, відомство веде перемовини з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до проєктів із Колокольніковим для українських користувачів на глобальних платформах.
28 серпня Держкіно також відмовило у прокатному посвідченні кримінальному трилеру Даррена Аронофскі Caught Stealing ("Спіймати на гарячому") через участь у ньому Юрія Колокольнікова та Антона Кукушкіна.
Таким чином, українські сервіси прибирають контент із Колокольніковим, виконуючи державне рішення та демонструючи послідовну позицію щодо митців, які співпрацюють із країною-агресором.
Що відомо про Юрія Колокольнікова та його позицію щодо війни?
Юрій Колокольніков – російський актор із громадянством Росії та Канади. Він відомий своїми ролями у фільмі Крістофера Нолана "Тенет", серіалі "Гра престолів" і пригодницькій стрічці "Чарівник Смарагдового міста".
В Україні проти актора не запроваджували санкцій, однак Міністерство культури внесло його до "чорного списку" осіб, чия діяльність становить загрозу національній безпеці. Причиною стало те, що він "популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету Росії".
Сам Колокольніков продовжує працювати в російській кіноіндустрії. У 2024 році він зіграв головну роль у фільмі "Останній Ронін" режисера Макса Шишкіна – постапокаліптичній драмі про світ після ядерного вибуху. Знімання проходили, зокрема, в Москві, а виробництвом картини займалася студія "Централ Партнершип", що належить медіахолдингу "Газпром-Медіа". Також актор жодного разу не висловлювався про війну в Україні.