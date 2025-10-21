Покоряют Голливуд: 3 известных украинца, которые засветились в мировом кино

Ни для кого не станет сюрпризом тот факт, что немало голливудских знаменитостей имеет украинские корни. Но теперь можно гордиться не только ими, ведь многие украинцы, которые уже стали знаменитыми дома, теперь появляются в мировых проектах.

Украинцы все чаще оказываются в объективах голливудских камер. В материале Кино 24 читайте о звездах, которым удалось засветиться в известных проектах.

Руслан Хомив

Украинский актер сыграл в третьем сезоне сериале-антологии "Чудовища", рассказывающем о реальном американском маньяке Эде Гине. Руслан Хомив, который родом из Львовщины, поделился, что это его первый проект для Netflix USA. Актер сыграл нациста, его можно увидеть в первом и втором эпизоде.

Хотя и сериал снят в жанре психологического триллера и сам я играл нациста, общение и работа на одной съемочной площадке с Чарли Ганнемом принесла мне только одно удовольствие, мотивацию и приятные эмоции которых не передать словами,

– поделился Руслан Хомив.



Руслан Хомив / Фото из инстаграма Руслана Хомива

Александр Рудинский

Саша Рудинский сыграл во многих мировых проектах. Среди них роль в фильме "Камень, ножницы, бумага", который одержал победу в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" на премии BAFTA 2025 года. Также это известный сериал Netflix – "Декамерон", в котором Рудинский сыграл бандита.

К тому же 20 октября в Украине состоялась премьера сериала "Агентство" с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром, продюсером которого стал Джордж Клуни. Александр Рудинский сыграл Руденко, солдата Сил спецопераций под прикрытием.

Саша Рудинский в сериале "Агентство": смотрите видео

Мишель Андраде

Певица Мишель Андраде удивила фанов, когда рассказала о своих актерских умениях. Оказалось, что она снялась в эпизодической роли горничной Бьянки в шестом сезоне сериала Netflix – "Корона".

Артистка появилась во втором эпизоде, где ее героиня разговаривала по телефону с миллиардером Мохаммедом Аль-Файедом. Правда, дальнейшем Мишель хочет сосредотачиваться все-таки на музыке.

Мишель Андраде в сериале "Корона": смотрите видео

