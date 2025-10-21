Украинцы все чаще оказываются в объективах голливудских камер. В материале Кино 24 читайте о звездах, которым удалось засветиться в известных проектах.

Руслан Хомив

Украинский актер сыграл в третьем сезоне сериале-антологии "Чудовища", рассказывающем о реальном американском маньяке Эде Гине. Руслан Хомив, который родом из Львовщины, поделился, что это его первый проект для Netflix USA. Актер сыграл нациста, его можно увидеть в первом и втором эпизоде.

Хотя и сериал снят в жанре психологического триллера и сам я играл нациста, общение и работа на одной съемочной площадке с Чарли Ганнемом принесла мне только одно удовольствие, мотивацию и приятные эмоции которых не передать словами,

– поделился Руслан Хомив.



Руслан Хомив / Фото из инстаграма Руслана Хомива

Александр Рудинский

Саша Рудинский сыграл во многих мировых проектах. Среди них роль в фильме "Камень, ножницы, бумага", который одержал победу в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" на премии BAFTA 2025 года. Также это известный сериал Netflix – "Декамерон", в котором Рудинский сыграл бандита.

К тому же 20 октября в Украине состоялась премьера сериала "Агентство" с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром, продюсером которого стал Джордж Клуни. Александр Рудинский сыграл Руденко, солдата Сил спецопераций под прикрытием.

Саша Рудинский в сериале "Агентство": смотрите видео

Мишель Андраде

Певица Мишель Андраде удивила фанов, когда рассказала о своих актерских умениях. Оказалось, что она снялась в эпизодической роли горничной Бьянки в шестом сезоне сериала Netflix – "Корона".

Артистка появилась во втором эпизоде, где ее героиня разговаривала по телефону с миллиардером Мохаммедом Аль-Файедом. Правда, дальнейшем Мишель хочет сосредотачиваться все-таки на музыке.

Мишель Андраде в сериале "Корона": смотрите видео

