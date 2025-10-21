Українці щоразу частіше опиняються в об'єктивах голлівудських камер. У матеріалі Кіно 24 читайте про зірок, яким вдалося засвітитися у відомих проєктах.

Руслан Хомів

Український актор зіграв у третьому сезоні серіалі-антології "Чудовиська", що розповідає про реального американського маніяка Еда Ґіна. Руслан Хомів, який родом зі Львівщини, поділився, що це його перший проєкт для Netflix USA. Актор зіграв нациста, його можна побачити у першому та другому епізоді.

Хоч і серіал знятий в жанрі психологічного трилера і сам я грав нациста, спілкування та робота на одному знімальному майданчику з Чарлі Ганнемом принесла мені лише одне задоволення, мотивацію та приємні емоції яких не передати словами,

– поділився Руслан Хомів.



Руслан Хомів / Фото з інстаграму Руслана Хоміва

Олександр Рудинський

Сашко Рудинський зіграв у багатьох світових проєктах. Серед них роль у фільмі "Камінь, ножиці, папір", який здобув перемогу в номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" на премії BAFTA 2025 року. Також це відомий серіал Netflix – "Декамерон", у якому Рудинський зіграв бандита.

До того ж 20 жовтня в Україні відбулась прем'єра серіалу "Агентство" з Майклом Фассбендером та Річардом Гіром, продюсером якого став Джордж Клуні. Олександр Рудинський зіграв Руденка, солдата Сил спецоперацій під прикриттям.

Сашко Рудинський у серіалі "Агентство": дивіться відео

Мішель Андраде

Співачка Мішель Андраде здивувала фанів, коли розповіла про свої акторські вміння. Виявилось, що вона знялась в епізодичній ролі покоївки Б'янки у шостому сезоні серіалу Netflix – "Корона".

Артистка з'явилась у другому епізоді, де її героїня розмовляла телефоном з мільярдером Мохаммедом Аль-Файєдом. Щоправда, надалі Мішель хоче зосереджуватися все-таки на музиці.

Мішель Андраде у серіалі "Корона": дивіться відео

