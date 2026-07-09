В одном из новых интервью для РБК Украина LIFE актер не только рассказал о трудностях с воспитанием сына от Натальи Денисенко, но и назвал список украинских актеров, которых считает по-настоящему талантливыми и заслуживающими внимания.

Кто вошел в список

По словам актера, в Украине много талантливых артистов, поэтому составить окончательный рейтинг просто невозможно. Впрочем, несколько имен он все же назвал.

"Мне они нравятся. У нас есть очень сильные, талантливые украинские актеры, но их можно перечислять долго", – сказал Фединчик.

Среди тех, чью игру он особенно отмечает, – Виталий Салий, Влад Никитюк, Артур Логай и Слава Довженко.



Украинский актер Артур Логай / Фото из инстаграма



Украинский актер Влад Никитюк / Скриншот из видео





Украинский актер Виталий Салий / Фото инстаграма





Украинский актер Вячеслав Довженко / Фото инстаграма



Похоже, на этот раз обошлось без традиционных споров о том, кто "номер один". Фединчик решил просто отдать должное коллегам, оставив зрителям право самостоятельно определять своих фаворитов.

Ранее мы уже рассказывали, что говорит Андрей Фединчик о свадьбе Натальи Денисенко.