В одному з нових інтерв’ю для РБК Україні LIFE, актор не тільки розповів про труднощі з вихованням сина від Наталії Денисенко, але й назвав список українських акторів, яких вважає справді талановитими та вартими уваги.

Хто увійшов у список

За словами актора, в Україні багато талановитих артистів, тож скласти остаточний рейтинг просто неможливо. Втім, кілька імен він усе ж назвав.

Мені вони подобаються. У нас є дуже потужні, сильні українські актори, але їх можна перераховувати багато, – сказав Федінчик.

Серед тих, чию гру він особливо відзначає, – Віталій Салій, Влад Нікітюк, Артур Логай і Слава Довженко.



Український актор Артур Логай / Фото Інстаграм



Український актор Влад Нікітюк / Скрін з відео





Український актор Віталій Салій / Фото Інстаграм





Український актор В'ячеслав Довженко / Фото Інстаграм



Схоже, цього разу обійшлося без традиційних суперечок про те, хто "номер один". Федінчик вирішив просто віддати належне колегам, залишивши глядачам право самостійно визначати своїх фаворитів.

Раніше ми вже розповідали, що каже Андрій Федінчик про весілля Наталії Денисенко.