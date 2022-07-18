Убиты с завязанными глазами, – актер Ращук рассказал о службе и зверствах россиян

Владимир Ращук добровольцем ушел на войну. Потом перешел в ряды нацгвардии и стал командиром роты. Как проходит служба актера и что видел своими глазами – читайте дальше.

Как известно, после последних 60 дней круглосуточных боев за Северодонецк актер вернулся домой, где сейчас проходит лечение. Его жена ранее рассказывала, что вернулся "усталый, седой, грустный из-за потерь собратьев, раненый, трижды контуженный, но живой, слава Богу".

Важно "Только вчера уехал от него, чтобы жениться": Олег Сенцов поддержал побратима Филимонова

Владимир Ращук на войне: самое страшное из воспоминаний

Сначала Владимир служил в Киевской области, а когда область освободили, то поехал на Восток. Актер поделился, что труднее всего было видеть своими глазами зверства россиян: замученных до смерти, убитых украинцев в подвалах и на дорогах.

Те зверства, которые мы увидели в Ирпене… То, что эти орки творили… Эти истерзанные люди, распятые собаки… Я понял, что мы сражаемся не с такими, как мы, это не люди. Люди так не могут поступать,

– сказал Ращук.

Актер поделился, что у всех есть такое соображение, что война – это какая-нибудь романтическая штука. "Но когда над тобой летают настоящие пульки и когда ты видишь смерть собратьев… Когда ты видишь, как только ты с ним говорил, а у него уже нет ног, это тяжело, мягко говоря", – дополнил он.

13 июня Владимир получил ранение и был контужен. После чего еще две недели воевал на фронте. После службы Владимир повенчался с женой – актрисой Викторией Билан.

В настоящее время военный находится на лечении в одном из столичных госпиталей. Актер поделился, что мечтает построить дом и хочет еще детей. Больше всего актеру хочется победы и освобождения родного Мариуполя.

У меня сердце болит. Моя величайшая мечта – поднять на ОГА флаг Украины и отомстить за всех собратьев, азовцев и за тех, кто защищал нашу землю,

– подчеркнул Владимир.

Владимир Ращук 24 февраля отправился на фронт: историю героя смотрите в сюжете

Кто из украинских актеров защищает Украину

С первых дней войны известные украинские актеры сменили сцену на фронт и взяли в руки оружие. В лавах ВСУ: