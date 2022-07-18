Убиты с завязанными глазами, – актер Ращук рассказал о службе и зверствах россиян
Источник:телеграм МВД Украины
Владимир Ращук добровольцем ушел на войну. Потом перешел в ряды нацгвардии и стал командиром роты. Как проходит служба актера и что видел своими глазами – читайте дальше.
Как известно, после последних 60 дней круглосуточных боев за Северодонецк актер вернулся домой, где сейчас проходит лечение. Его жена ранее рассказывала, что вернулся "усталый, седой, грустный из-за потерь собратьев, раненый, трижды контуженный, но живой, слава Богу".
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Сначала Владимир служил в Киевской области, а когда область освободили, то поехал на Восток. Актер поделился, что труднее всего было видеть своими глазами зверства россиян: замученных до смерти, убитых украинцев в подвалах и на дорогах.
Те зверства, которые мы увидели в Ирпене… То, что эти орки творили… Эти истерзанные люди, распятые собаки… Я понял, что мы сражаемся не с такими, как мы, это не люди. Люди так не могут поступать,
– сказал Ращук.
Актер поделился, что у всех есть такое соображение, что война – это какая-нибудь романтическая штука. "Но когда над тобой летают настоящие пульки и когда ты видишь смерть собратьев… Когда ты видишь, как только ты с ним говорил, а у него уже нет ног, это тяжело, мягко говоря", – дополнил он.
13 июня Владимир получил ранение и был контужен. После чего еще две недели воевал на фронте. После службы Владимир повенчался с женой – актрисой Викторией Билан.
В настоящее время военный находится на лечении в одном из столичных госпиталей. Актер поделился, что мечтает построить дом и хочет еще детей. Больше всего актеру хочется победы и освобождения родного Мариуполя.
У меня сердце болит. Моя величайшая мечта – поднять на ОГА флаг Украины и отомстить за всех собратьев, азовцев и за тех, кто защищал нашу землю,
– подчеркнул Владимир.
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Кто из украинских актеров защищает Украину
С первых дней войны известные украинские актеры сменили сцену на фронт и взяли в руки оружие. В лавах ВСУ:
- Ахтем Сеитаблаев;
- Олег Сенцов;
- Павел Алдошин;
- Алексей Тритенко;
- Андрей Фединчик;
- Максим Девизоров;
- Геннадий Попенко;
- Владимир Кравчук;
- Александр Печерица;
- Руслан Коваль;
- Сергей Власовец;
- Евгений Авдеев;
- Виктор Стороженко;
- Олесь Кацион и другие.