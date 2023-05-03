Фильм рассказывает о военных преступлениях россиян в Чернобыльской зоне и рассказывает историю оккупации Чернобыльской АЭС устами ее работников, благодаря которым удалось сохранить электростанцию.

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Украинский фильм "Чернобыль 22" получил гран-при в Обергаузене

Было бы очень хорошо, если бы нам не пришлось делать фильм о российской оккупации Чернобыльской АЭС, и если бы этот сюжет остался в сфере научной фантастики,

– отмечает режиссер Алексей Радинский.

Жюри отметило, что режиссер способен создавать напряжение в изображении российского вторжения и хорошо умеет сочетать разные истории и возможные сценарии будущего без чрезмерной эстетизации. "Честные и откровенные интервью в фильме делают его важной работой как настоящего, так и будущего", – говорят члены жюри.

Кадр из фильма "Чернобыль 22" / Пресс-служба фильма

Международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Обергаузене – старейший фестиваль короткого метра, который проводится ежегодно с 1954 года в Обергаузене, Германия. К мероприятию привлекаются режиссеры со всего мира, чтобы продемонстрировать свои работы и получить признание кинокритиков и зрителей.