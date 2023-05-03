Фільм розповідає про воєнні злочини росіян у Чорнобильській зоні, та оповідає історію окупації Чорнобильської АЕС вустами її працівників, завдяки яким вдалося зберегти електростанцію.

Дивіться також Новий міжнародний тріумф: "Мавка" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів в Іспанії

Український фільм "Чорнобиль 22" отримав гран-прі в Обергаузені

Було б дуже добре, якби нам не довелося робити фільм про російську окупацію Чорнобильської АЕС, і якби цей сюжет залишився у сфері наукової фантастики,

– зазначає режисер Олексій Радинський.

Журі відзначило, що режисер має здатність створювати напругу у зображенні російського вторгнення та добре вміє поєднувати різні історії та можливі сценарії майбутнього без надмірної естетизації. "Чесні та відверті інтерв’ю у фільмі роблять його важливою роботою як сьогодення, так і майбутнього", – кажуть члени журі.

Кадр з фільму "Чорнобиль 22" / Пресслужба стрічки

Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів в Обергаузені — найстаріший фестиваль короткого метру, який проводиться щорічно з 1954 року в Обергаузені, Німеччина. До цього заходу залучаються режисери з усього світу, щоб продемонструвати свої роботи та отримати визнання кінокритиків та глядачів.