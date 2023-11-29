Не о войне: актер Девизоров, что служит в ВСУ, назвал новый украинский фильм, достойный Оскара

Лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова будет представлять Украину на Оскаре-2024 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Это важный документальный фильм, который должен увидеть весь мир.

Однако кроме "20 дней в Мариуполе" в этом году в Украине состоялось немало других премьер, также достойных всемирно известной статуэтки Оскара. Актер Максим Девизоров, который сейчас служит в ВСУ, в эксклюзивном интервью 24 Каналу назвал собственного претендента на кинопремию.

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И им стала картина "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Именно эта картина произвела на Максима сильное впечатление и визуально, и актерскими работами, и своей историей.

Не сомневаюсь, что "Памфир" мог бы достойно представить Украину в битве за Оскар, его художественные качества для меня бесспорны,

– подчеркнул Максим.

Актер добавил, что уважает и поддерживает решение Украинского оскаровского комитета выбрать для участия в этом году "20 дней в Мариуполе".

Удивительный и опустошительный документальный факт российской бесчеловечной агрессии и их преступлений. Это больше чем кино,

– подчеркнул Девизоров.

Почему "Памфир" стоит посмотреть каждому

Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 23 марта 2023 года и только через две недели проката кассовые сборы составляли почти 7 миллионов гривен.

"Памфир" объехал более 40 фестивалей по миру, стал номинантом на награду Открытие года Европейской киноакадемии и триумфатором Национальной премии кинокритиков "Киноколо". А The Guardian включил фильм в список лучших фильмов 2023 года.

В этой семейной драме рассказывается о хорошем семьянине, который сворачивает с честного пути ради семьи. "Памфир" – прозвище, которое он получил в своей деревне от деда. Особую атмосферу картине придает локации и время развития событий – Запад Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма