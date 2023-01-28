Лента "20 дней в Мариуполе" соревновалась с другими 11 документальными лентами со всего мира в номинации основной конкурсной программы "Санденса" World Cinema Documentary Competition. В этой категории принимал участие еще один украинский фильм - "Железные бабочки" Романа Любого.
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"20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на "Санденсе"
Невероятная новость! Фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий за документальный фильм о мировом кино на кинофестивале "Санденс". Для нашей команды это не достижение, это честь. Это привилегия представлять украинские документальные фильмы и использовать эту платформу, чтобы привлечь внимание к невзгодам, стойкости и храбрости украинского народа, особенно жителей Мариуполя,
– написал режиссер в своих соцсетях.
"20 дней в Мариуполе" получил награду на "Санденсе" / Фото из фейсбука Мстислав Чернов
"Я надеюсь, что этот фильм не только вызовет осведомленность и поддержку со стороны международного сообщества, но и станет постоянным свидетельством российского вторжения в Украину и потенциальных военных преступлений в Мариуполе", – дополнил он.
Лента была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline – самой длинной в истории США программой документальных фильмов.
"20 дней в Мариуполе": смотрите видео