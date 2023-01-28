Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз на кинофестивале в США

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" получила приз зрительских симпатий на американском кинофестивале независимого кино "Санденс". Над фильмом работали украинский режиссер и военный Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Лента "20 дней в Мариуполе" соревновалась с другими 11 документальными лентами со всего мира в номинации основной конкурсной программы "Санденса" World Cinema Documentary Competition. В этой категории принимал участие еще один украинский фильм - "Железные бабочки" Романа Любого.

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"20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на "Санденсе"

Лента рассказывает, как Мариуполь переживал первые недели вторжения — обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировку роддома. Премьера на "Санденсе" состоялась 21 января 2023 в Египетском театре в ДеКалби, штат Иллинойс.

Невероятная новость! Фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий за документальный фильм о мировом кино на кинофестивале "Санденс". Для нашей команды это не достижение, это честь. Это привилегия представлять украинские документальные фильмы и использовать эту платформу, чтобы привлечь внимание к невзгодам, стойкости и храбрости украинского народа, особенно жителей Мариуполя,

– написал режиссер в своих соцсетях.

"20 дней в Мариуполе" получил награду на "Санденсе" / Фото из фейсбука Мстислав Чернов

"Я надеюсь, что этот фильм не только вызовет осведомленность и поддержку со стороны международного сообщества, но и станет постоянным свидетельством российского вторжения в Украину и потенциальных военных преступлений в Мариуполе", – дополнил он.

Лента была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline – самой длинной в истории США программой документальных фильмов.

"20 дней в Мариуполе": смотрите видео