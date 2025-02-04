Самая теплая комедия для семейного просмотра: новый украинский фильм выйдет на Netflix

Украинский новогодний фильм "Поезд в 31 декабря" вышел в прокат в начале года, а уже через неделю его можно будет посмотреть онлайн. Лента покорила многих зрителей, о чем свидетельствуют отзывы и результаты проката.

Трогательный семейный фильм "Поезд в 31 декабря" выйдет на стриминговой платформе Netflix 12 февраля, пишет 24 Канал. Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли и приближается весна, этот фильм способен добавить к настроению праздничной магии.

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Комедийный фильм создал режиссер Олег Борщевский, а спродюсировали Юрий Горбунов и Зоя Сошенко. Главные роли в ленте сыграли Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Юрий Горбунов, Михаил Хома и другие. А в одной из сцен появился бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сюжет фильма "Поезд в 31 декабря"

События ленты происходят в новогоднюю ночь. Это последняя рабочая смена проводника вагона Николая Ивановича, который планирует уходить на пенсию. Казалось бы, ничего особенного не должно произойти.

В поезде Киев – Львов собрались в одном вагоне абсолютно противоположные пассажиры. Напряжение между ними усиливается курьезной ситуацией – поезд застревает в поле. Эта непростая ситуация заставляет разных и враждебно настроенных попутчиков объединиться.

"Поезд в 31 декабря": смотрите трейлер онлайн

Фильм вышел в прокат 1 января и уже за во время первого уикенда собрал 17 миллионов гривен. Это стало лучшим результатом для украинских премьер, которые были созданы в 2024 году. Результаты четвертой недели проката - более 51 миллиона гривен и более 304 тысяч проданных билетов. Комедию показали не только в Украине, но и в США.

Теплая и уютная украинская комедия собрала немало положительных отзывов. Особенно отмечают актерскую работу Станислава Боклана, оригинальный и жизненный сценарий, удачная идея и разнообразных эмоций – от слез до смеха.

Интересно, что в комедии локомотивом управляли настоящие железнодорожники, а некоторые из них сыграли эпизодические роли. Съемки проходили в ночное время, чтобы не препятствовать работе железной дороги.

С 12 февраля фильм можно будет посмотреть на Netflix. Если вы хотите поддерживать украинское и в придачу зарядиться хорошим настроением – обязательно посмотрите эту ленту. Ее стоит смотреть всей семьей.