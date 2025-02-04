Зворушливий сімейний фільм "Потяг у 31 грудня" вийде на стримінговій платформі Netflix 12 лютого, пише 24 Канал. Попри те, що новорічні свята вже минули й наближається весна, цей фільм здатен додати до настрою святкової магії.

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Комедійний фільм створив режисер Олег Борщевський, а спродюсували Юрій Горбунов і Зоя Сошенко. Головні ролі у стрічці зіграли Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Юрій Горбунов, Михайло Хома та інші. А в одній зі сцен з'явився колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Сюжет фільму "Потяг у 31 грудня"

Події стрічки відбуваються у новорічну ніч. Це остання робоча зміна провідника вагона Миколи Івановича, який планує йти на пенсію. Здавалося б, нічого особливого не має статися.

У потязі Київ – Львів зібралися в одному вагоні абсолютно протилежні пасажири. Напруга між ними підсилюється курйозною ситуацією – поїзд застрягає в полі. Ця непроста ситуація змушує різних та вороже налаштованих попутників об'єднатися.

"Потяг у 31 грудня": дивіться трейлер онлайн

Фільм вийшов у прокат 1 січня і вже за під час першого вікенду зібрав 17 мільйонів гривень. Це стало найкращим результатом для українських прем'єр, що були створені у 2024 році. Результати четвертого тижня прокату - понад 51 мільйон гривень та більш як 304 тисячі проданих квитків. Комедію показали не тільки в Україні, але й у США.

Тепла й затишна українська комедія зібрала чимало позитивних відгуків. Особливо відзначають акторську роботу Станіслава Боклана, оригінальний та життєвий сценарій, вдала ідея та різноманітних емоцій – від сліз до сміху.

Цікаво, що у комедії локомотивом управляли справжні залізничники, а деякі з них зіграли епізодичні ролі. Знімання проходили в нічний час, щоб не перешкоджати роботі залізниці.

З 12 лютого фільм можна буде переглянути на Netflix. Якщо ви прагнете підтримувати українське й на додачу зарядитись гарним настроєм – обов'язково перегляньте цю стрічку. Її варто дивитися всією сім'єю.