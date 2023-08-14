Украинский фильм "Степне" получил престижную награду на фестивале в Локарно

Лента "Степне" украинского режиссера Марины Вроды получил награду за лучшую режиссуру на 76-м кинофестивале в Локарно. Церемония награждения прошла 12 августа.

Марина Врода получила награду "Пардо", отмечаемую за режиссерскую работу в международном конкурсе. В Швейцарии Врода также назвала имена членов съемочной команды, которых убила России – Леонида Пономаренко из Одессы и Михаила Солошенко из Сумщины.

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Фильм "Степне" получил награду за лучшую режиссуру

"Степне" – это история об исчезновении и прощании. Мои друзья кинематографисты сегодня находятся на передовой, борются за свой дом, за свою свободу, за европейские ценности… Некоторые мои друзья покинули свои дома и поселились в Европе как беженцы. Я бы хотела поблагодарить всех, кто помогает нам. Я надеюсь, что будет звучать все больше украинских голосов, больше украинских фильмов – и мы не исчезнем,

– заявила режиссер со сцены фестиваля в Локарно.

Кадр из фильма "Степне" / Koi Studio

О чем рассказывает фильм "Степне"

Лента "Степне" является первым полнометражным фильмом Марины Вроды. Он показывает историю нескольких дней из жизни пожилого мужчины Анатолия, приезжающего в село Степное, чтобы заботиться о своей матери, которая находится при смерти.

На сайте кинофестиваля в Локарно фильм Марины Вроды назвали "кинематографическим шедевром, который оставляет неизгладимый отпечаток в душе зрителя" и "исследованием человеческих отношений, демонстрирующим мощь кино как художественного средства".

В фильме сыграли:

Александр Максяков,

Нина Антонова,

Олег Примогенов,

Радмила Щеголева.

Кадр из фильма "Степне" / Koi Studio