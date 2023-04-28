Еще больше украинского контента: минисериал "Я – Надия" появился на Netflix

28 апреля 2023, 12:14
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"Я – Надия" – первый военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного вторжения россиян. С 27 апреля он вышел на Netflix

Сюжет сериала

"Я – Надия" – это история о работниках скорой помощи, которые, несмотря на страх и усталость, несмотря на обстрелы и бомбардировки во время войны, мужественно спасают жизнь людей. На идею сериала авторов Артема Кобзана и Андрея Виштака вдохновила история 22-летней фельдшерки Анны Андрющенко, работавшей в первые месяцы войны в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Имея возможность эвакуироваться, девушка не покинула родной город, гражданских и военных, которые оказались в самом аду боевых действий и нуждались в экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что сериал снят в рекордные сроки. С начала появления идеи до премьеры прошло 5,5 месяца, ленту сняли за 22 смены. В сериале были привлечены медики скорой помощи, консультировавшие актеров и творческую команду проекта. В Харькове и на деоккупированных территориях Киевской области для безопасности съемочной группы на площадке присутствовали представители МВД.

Актерский состав

Кроме Антонины Хижняк и Ирины Мак главные роли в сериале сыграли:

  • Даниил Мирешкин;
  • Павел Сироткин;
  • Валерий Астахов;
  • Алекс Степаненко;
  • Елена Курта.

Украинский сериал "Я – Надия" появился на Netflix / Скриншот

Известно, что самая масштабная сцена по спасению людей по прилету была снята в доме с автографом Бэнкси в Ирпене. Во всех сценах, снимавшихся у разрушенных зданий, участвовали спасатели, работники Ирпенского ГСЧС.

Премьера сериала в Украине прошла 24 февраля.

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Украинские сериалы на Netflix

Кроме минисериала "Я – Надия", на Netflix можно просмотреть следующие украинские проекты:

  • "Поймать Кайдаша"
  • "И будут люди"
  • "Слуга народа"
  • "Казаки. Абсолютно лживая история"
  • "Ромео и Джульетта из Черкасс".
Автор: Наталія Гулій