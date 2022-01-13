На момент публикации статьи трейлер просмотрело более 2 миллионов человек по всему миру, что, безусловно, означает взрывной старт для сериала на этот год. Премьера состоится на стриминговом сервисе 4 февраля 2022 года.

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О чем расскажет сюжет сериала "Под подозрением"

Сериал рассказывает о деловой женщине Кэтрин Ньюман (Ума Турман) из Нью-Йорка. Ее 21-летнего сына похищают из большого отеля в центре города, а видео преступления выкладывают в сеть. Неожиданно главными подозреваемыми становятся все остановившиеся в отеле британцы. Поэтому они объединяются, чтобы доказать свою невиновность. Хотя на самом деле уверены, что похититель среди них.

"Под подозрением" 2022: смотрите трейлер сериала

В сериале также приняли участие следующие актеры:

Кунал Найяр ("Теория Большого взрыва"),

Ной Эммерих ("Американцы"),

Том Рис Гаррис ("Джентльмены").

Создателем выступил Крис Лонг ("Менталист"), а за производство также отвечает израильская студия Keshet False Flag.