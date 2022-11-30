Умер звезда "Крепкого орешка" и "Вокера, техасского рейнджера" Кларенс Гильярд-младший

В США умер американский актер и профессор Кларенс Гильярд-младший. Ему было 66 лет. Причина смерти неизвестна.

Кларенс Гильярд-младший стал известен благодаря ролям в фильмах "Крепкий орешек" и "Лучший стрелок", а также в сериалах, таких как "Уокер, техасский рейнджер" и "Метлок". О смерти актера сообщила декан Колледжа изящных искусств Университета Невады в Лас-Вегасе Нэнси Дж. Ушер.

Читайте также Умер Грей Фредериксон – оскароносный продюсер культового фильма "Крестный отец"

Умер Кларенс Гильярд-младший

"Я с глубокой грустью делюсь этой новостью", – сказала Ушер и продолжил: "Его студенты были глубоко вдохновлены им, как и все, кто его знал. Он имел много выдающихся талантов, и он был известен в университете благодаря своей преданности преподаванию и своим профессиональным достижением – работе в театре, кино и на телевидении".

Его щедрость духа была безгранична — он всегда был готов внести свой вклад в проекты и выступления, насколько это было возможно. Мы вспоминаем Кларенса с радостью и благодарностью за все, что он сделал для Колледжа изящных искусств, сообщества UNLV и благодаря своим поразительным личным достижениям для всего мира,

– продолжила она.

Кларенс Гильярд-младший скончался / EW

Что известно об актере и профессоре Кларенсе Гильярде-младшем

Более 30 лет Гильярд был на сцене театра и кино. Однажды он сказал, что роль в детской театральной постановке, основанной на баснях Эзопа, привела его к первой пьесе Bleacher Bums о группе фанатов бейсбола Chicago Cubs. Он сказал, что из-за этой постановки он "начал брать уроки актерского мастерства в Голливуде".

Гильярд появился в 20 эпизодах сериала CHIPs 1980-х годов в роли офицера Бенджамина Уэбстера, в 85 эпизодах сериала 1990-х годов "Метлок" в роли Конрада Макмастерса и более чем в 19 сериях "Уокера, техасского рейнджера" в роли Джимми Тривэтта. Актер сыграл морского пилота Маркуса "Закат" и Уильямса в фильме "Лучший стрелок" 1986 года. Помимо этого превратился в Тео в "Крепком орешке" 1988 года и пастора церкви New Hope Village Church Брюса Барнса в кинотрилогии "Оставленные" начала 2000-х.

Гильярд получил степень бакалавра театрального искусства в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. Позже он взял творческий отпуск после того, как сыграл в сериалах "Мэтлок и "Уокер, техасский рейнджер", чтобы получить степень магистра искусств в области театрального представления в Южном методистском университете.

Профессор UNLV Нейт Байнум сказал, что преподавание было "главной целью" для Гильярда. Он подчеркнул: "Это может показаться странным, но Кларенс ценил свое назначение профессором университета так же высоко, а может, и выше своей выдающейся карьеры телезвезды".